Fin a la Ley de Nietos de España: termina el plazo para obtener la ciudadanía







Este miércoles finaliza la posibilidad de aplicar la Ley de Memoria Democrática, que le dio la ciudadanía española a más de 800.000 argentinos.

Este miércoles 22 de octubre finaliza el período para obtener la ciudadanía española, a través de la Ley de nietos. Wikipedia.

La disposición adicional 8va de la Ley de Memoria democrática de España, más conocida como Ley de nietos, vence este próximo miércoles 22 de octubre. A través de esta normativa, miles de argentinos pueden aún acceder a la nacionalidad española y a un pasaporte comunitario de la Unión Europea.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de que resta muy poco tiempo para que finalice la Ley de nietos, aún hay tiempo de iniciar el tramite, ya que todas las personas que se hagan su usuario consular antes de este próximo miércoles, podrán acceder a un turno y realizar su trámite, aún después del 22 de octubre.

Noticia en desarrollo...

Temas España

Ciudadanía