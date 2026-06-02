Nuevo feriado el martes 16 de junio: quiénes tendrán un fin de semana XXL de 4 días

Una medida local otorgará una pausa adicional en junio y permitirá extender el descanso más allá de las fechas habituales.

Junio tendrá varios feriados para los argentinos, gracias al calendario nacional . Sin embargo, un grupo específico de trabajadores y estudiantes contará con un beneficio extra que les permitirá disfrutar de una pausa más extensa que la del resto del país.

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La novedad surge a partir de una serie de feriados locales decretados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires . Estas jornadas suelen establecerse por aniversarios fundacionales, celebraciones patronales o fechas históricas vinculadas con cada distrito y alcanzan tanto a la administración pública como a diversas actividades privadas.

De esta manera, algunas personas podrán encadenar varios días sin actividad laboral ni escolar. El esquema genera expectativas entre quienes aprovechan estos descansos para viajar, organizar reuniones familiares o simplemente cortar con la rutina por unos días.

El martes 16 de junio fue declarado feriado en diferentes localidades bonaerenses debido a celebraciones patronales y aniversarios de fundación que forman parte de la identidad histórica de cada comunidad.

Este tipo de disposiciones son habituales en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Cada año, el gobierno provincial publica el calendario de feriados locales y días no laborables para acompañar festividades tradicionales que tienen un fuerte arraigo en cada distrito.

Aunque no se trata de un feriado nacional, para quienes residen en las localidades alcanzadas la medida tiene efectos similares. En muchos casos se suspenden las clases, se reducen actividades administrativas y se organizan actos, celebraciones religiosas o eventos culturales vinculados con la fecha conmemorativa.

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Quiénes podrán disfrutar del fin de semana XXL de 4 días

El beneficio alcanzará principalmente a trabajadores de la administración pública, docentes, estudiantes y empleados cuyas actividades se adhieran al feriado local correspondiente.

La particularidad de este año es que la fecha queda muy cerca del feriado nacional trasladado por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes. Esto permite que, en determinadas localidades, algunas personas puedan enlazar varias jornadas consecutivas sin actividad.

En la práctica, quienes estén comprendidos por el feriado local del martes 16 de junio podrían encontrarse con un esquema de descanso extendido que se convierte en un verdadero fin de semana XXL de cuatro días, dependiendo de cómo se organice la actividad laboral en cada caso.

Lista de localidades bonaerenses que tienen feriado el 16 de junio

Entre las localidades de la provincia de Buenos Aires que cuentan con feriado local el 16 de junio aparecen distintos municipios que celebran fechas vinculadas a su historia o a sus festividades patronales.

calendario feriado Depositphotos

Según el calendario oficial de feriados locales bonaerenses, las jornadas alcanzan a comunidades específicas y no a la totalidad de la provincia. Por ese motivo, resulta habitual que mientras una ciudad tenga actividades suspendidas, en localidades vecinas la rutina se desarrolle con normalidad.

General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia celebran fiestas patronales y Mar Chiquita festeja su aniversario fundacional. Como ocurre cada año, la nómina definitiva y los alcances particulares pueden presentar actualizaciones administrativas, por lo que se recomienda consultar la información oficial correspondiente a cada distrito.

Calendario oficial: ¿Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026?

Tras los descansos de junio, el calendario nacional todavía ofrece varias oportunidades para realizar escapadas o planificar actividades con anticipación.

Los próximos feriados nacionales de 2026 son: