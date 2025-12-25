Jair Bolsonaro fue operado con éxito por una hernia inguinal y seguirá internado varios días

El ex presidente brasileño salió por primera vez de prisión para someterse a la cirugía en un hospital de Brasilia. La intervención no presentó complicaciones, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Su hijo visitó el hospital antes de la cirugía y leyó una carta manuscrita y firmada por su padre.

El ex presidente de Brasil , Jair Bolsonaro , fue sometido este jueves a una cirugía para corregir una hernia inguinal, procedimiento que concluyó “con éxito” y sin complicaciones, según informó su esposa, Michelle Bolsonaro .

Bolsonaro, de 70 años, permanece detenido desde finales de noviembre tras ser condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. El miércoles fue autorizado a salir por primera vez de su lugar de reclusión para internarse en el hospital DF Star , en la ciudad de Brasilia, donde se realizó la intervención quirúrgica.

“Cirugía finalizada con éxito, sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, escribió Michelle Bolsonaro en una publicación en Instagram. Desde el centro médico indicaron que la operación comenzó poco después de las 9.15 (hora local) y que la internación se extenderá entre cinco y siete días.

El médico Claudio Birolini , a cargo del procedimiento, explicó previamente que se trataba de una cirugía programada y estandarizada, aunque compleja. Tras la operación, los especialistas evaluarán si Bolsonaro puede someterse a un bloqueo anestésico del nervio frénico para tratar un hipo recurrente.

El ex mandatario arrastra desde 2018 diversas complicaciones de salud derivadas de la puñalada que sufrió durante un acto de campaña, episodio por el que debió atravesar varias cirugías abdominales . Antes de su detención, había estado bajo arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre.

La salida de Bolsonaro de prisión fue autorizada por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso judicial por el cual fue condenado. Durante su estadía en el hospital, al menos dos agentes policiales custodian su habitación, donde permanece acompañado por su esposa.

Antes de la cirugía, el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente, visitó el hospital y leyó una carta manuscrita y firmada por su padre. En el texto, Bolsonaro manifestó su decisión de respaldar a Flávio como precandidato presidencial para las elecciones de 2026.

Se trató del primer mensaje público del ex mandatario en varios meses, dado que tiene prohibido expresarse en redes sociales o medios de comunicación sin autorización judicial. Según Flávio Bolsonaro, la carta busca despejar dudas sobre el apoyo político de su padre a su eventual candidatura, que podría enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ya manifestó su intención de competir por un nuevo mandato.