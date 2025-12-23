Aumenta el valor de las acciones de la marca Havaianas tras boicot bolsonarista en Brasil + Seguir en









La famosa marca de chanclas enfrenta un llamado de boicot de figuras políticas de Brasil, tras un anuncio publicitario considerado contrario a la derecha, en un contexto donde se acercan las elecciones presidenciales del próximo año.

Aumenta el valor en bolsa de las chanclas Havaianas en Brasil tras un boicot bolsonarista. Gemini Ai

Havaianas, la famosa marca de chanclas, tuvo un aumento del 2,19% en la bolsa de São Paulo, tras el descenso de las acciones sufrido después de un boicot bolsonarista en respuesta a un anuncio publicitario.

La firma cerró la sesión de este lunes con una caída del 2,39%, hasta los 11,44 reales, después de las primeras reacciones en redes sociales de los seguidores derechistas.

El anunció que desató la polémica La famosa marca de chanclas enfrenta un llamado de boicot de figuras políticas de Brasil, tras un anuncio publicitario considerado contrario a la derecha, en un contexto donde se acercan las elecciones presidenciales del próximo año.

En el video, protagonizado por la actriz Fernanda Torres, se le da un consejo al público para comenzar el año entrante. "Lo siento, pero no quiero que empieces 2026 con el pie derecho. No es que tenga nada en contra de la suerte, pero seamos sinceros: la suerte no depende de ti. Depende del azar. Lo que deseo es que empieces el año nuevo con los dos pies. Los dos pies en la puerta, los dos pies en la carretera. Los dos pies donde quieras: ve a por todas. En cuerpo y alma, de la cabeza a los pies. Havaianas, todo el mundo las usa", dice Torres.

Este hecho despertó la indignación en el sector conservador, incluso con reacciones curiosas, como la de uno de los hijos de Jair Bolsonaro. A través de su cuenta de Instagram, Eduardo Bolsonaro, mostró como tiró a la basura un par de Havaianas negras, reconocibles por sus tiras adornadas con una pequeña bandera brasileña.

FERNANDA TORRES HAVAIANAS “Havaianas solía ser un símbolo nacional. He visto a muchos extranjeros llevando esta bandera brasileña en los pies (...), pero, lo siento, voy a tirar las chanclas a la basura”, dijo. Otros políticos fieles a Bolsonaro, como el diputado federal de Río de Janeiro, Eduardo Pazuello, o la diputada por el Distrito Federal de Brasilia, Bia Kicis, también llamaron al boicot en redes sociales, donde se están concentrando las críticas hacia la compañía por parte de seguidores del expresidente. "Si las Havaianas no nos quieren, nosotros tampoco queremos a Havaianas", escribió Kicis en su cuenta de 'X'. "Una marca sólida se construye sobre el respeto al consumidor, no sobre la provocación política. Cuando una empresa abandona a su público para complacer a las burbujas ideológicas, las consecuencias se hacen evidentes rápidamente", afirmó Pazuello en sus redes sociales.

