Jair Bolsonaro respaldó a su hijo Flavio como candidato a presidente de Brasil en las elecciones 2026

El exmandatario publicó una carta oficial donde designa al actual senador como su heredero. La intención es que sea el principal opositor de Lula da Silva.

Jair Bolsonaro oficializó el apoyo a su hijo para las elecciones de 2026.

Jair Bolsonaro confirmó de manera pública el apoyo a uno de sus hijos como candidato presidencial para las elecciones de Brasil en 2026 , una definición que impacta de lleno en el tablero político brasileño y reaviva las tensiones dentro del arco conservador . El objetivo es que sea el principal opositor de Lula da Silva de cara a los comicios del próximo año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informaron, el exmandatario difundió el jueves una carta manuscrita en la que dejó explícito su respaldo al senador Flavio Bolsonaro para encabezar la candidatura presidencial .

La decisión se conoció mientras el expresidente permanece detenido, luego de que el Tribunal Supremo lo condenara por intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

Impedido legalmente de postularse, Bolsonaro delegó la representación de su espacio político en su hijo mayor, a quien encomendó la tarea de enfrentar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La determinación buscó mantener el liderazgo del movimiento conservador dentro del núcleo familiar, una estrategia que ya había comenzado a delinearse a principios de mes.

Flavio Bolsonaro Flavio Bolsonaro será candidato a presidente de Brasil en 2026. F23

Sin embargo, sectores centristas y parte del mercado financiero aguardaron hasta último momento un cambio de postura del exjefe de Estado.

Inversores y dirigentes moderados apostaban a que el excandidato de derecha optara por respaldar al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, considerado por esos espacios como una figura más confiable para los mercados.

El contenido de la carta y el mensaje político

En el texto difundido por Flavio Bolsonaro, el exmandatario justificó su decisión con palabras cargadas de supuesta épica política y tono personal.

“Frente a este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea acallada, tomo la decisión de designar a Flavio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026”, expresó.

En otro pasaje, reforzó el carácter familiar del respaldo: “Entrego lo que es más importante en la vida de un padre: su propio hijo, para la misión de rescatar nuestro Brasil”.

La carta fue leída por Flavio Bolsonaro frente al hospital de Brasilia donde su padre fue sometido el jueves a una nueva cirugía para reparar una hernia, secuela de la puñalada que sufrió durante la campaña presidencial de 2018. Según informó la ex primera dama Michelle Bolsonaro en redes sociales, la intervención duró unas cuatro horas y se realizó sin complicaciones.

En el documento enviado posteriormente a los periodistas, Bolsonaro afirmó que la designación de su hijo fue una decisión “consciente, legítima y apoyada por el deseo de preservar la representación de aquellos que confiaron en mí”.

El escenario de cara a las elecciones de Brasil

Desde principios de diciembre, tras hacerse pública la definición de su padre, Flavio Bolsonaro intensificó los contactos con dirigentes políticos y referentes del sector empresario.

Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Supremo de Brasil. F24

El objetivo fue reducir resistencias internas y convencer a los sectores que todavía dudaban de su competitividad electoral.

El propio senador aseguró que la difusión de la carta no alteró su estrategia de campaña, aunque reconoció que podría influir en la percepción pública. “Para mí, nada cambia. Para algunas personas que aún no lo creían, puede que sí”, sostuvo al leer el mensaje.

La confirmación del respaldo familiar reordenó el debate dentro de la derecha brasileña y dejó en evidencia la disputa entre continuidad política y renovación de liderazgos.

Mientras Lula apareció como el principal favorito en las encuestas iniciales, el movimiento de Bolsonaro buscó consolidar un núcleo duro de apoyo en torno a su apellido, con la mirada puesta en una elección que ya comenzó a tomar forma.