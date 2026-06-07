ADEPA lanzó una campaña por el Día del Periodista

La entidad difundió piezas gráficas con un mensaje sobre la tarea periodística y su importancia para la democracia.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) lanzó una campaña institucional en el marco del Día del Periodista , que se conmemora este 7 de junio , con un mensaje centrado en la defensa del ejercicio profesional y el rol de la prensa en la vida democrática.

Bajo la consigna “Hacer periodismo profesional tiene consecuencias. No hacerlo tiene muchas más” , la entidad difundió materiales gráficos destinados a medios impresos y digitales. La pieza también remarca: “No vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque nos agredan. Tampoco vamos a hacerlo para que nos aplaudan” .

En el mensaje institucional, ADEPA sostuvo que el periodismo constituye una tarea esencial para la democracia y llamó a reafirmar el respeto por la labor informativa. La campaña será difundida en el marco del Día del Periodista , una fecha que recuerda la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres, el primer periódico patrio, impulsado por Mariano Moreno en 1810.

La iniciativa aparece en un contexto de creciente tensión entre el poder político, la opinión pública y los medios de comunicación, atravesado por cuestionamientos, agresiones y debates sobre el rol de la prensa. En ese escenario, la entidad buscó destacar la importancia de sostener estándares profesionales en la cobertura de los hechos de interés público.

ADEPA nuclea a empresas periodísticas de todo el país y suele pronunciarse sobre temas vinculados a la libertad de expresión, el acceso a la información y las condiciones para el ejercicio del periodismo. Con esta campaña, la asociación planteó un mensaje de respaldo a la tarea diaria de periodistas, editores y medios de comunicación.

“Reafirmamos el respeto por una tarea esencial para la democracia”, cierra la pieza difundida por la entidad.

Día del Periodista: por qué se conmemora cada 7 de junio

A pesar de que en el resto del mundo el Día del Periodista se celebra el 8 de septiembre, en Argentina se eligió el 7 de junio. Esta fecha se estableció en memoria de Mariano Moreno, abogado, político y prócer nacional, quien fundó el diario "La Gazeta de Buenos-Ayres" ese mismo día en 1810.

Pero, no fue hasta el 25 de mayo de 1938 que se realizó el Primer Congreso de Periodistas, al que asistieron trabajadores de prensa de todo el país y donde quedó institucionalizado el Día del Periodista. En este encuentro se establecieron las bases del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), sancionado en el Congreso de la Nación.

Un año más tarde se constituyó la Asociación de Periodistas de Buenos Aires con trabajadores de prensa como Octavio Palazzolo, Samuel Yussem y Santiago Senén González y en 1944 se logró que, por decreto, se estableciera la Ley 12.581 de Jubilaciones para los periodistas.

La Gazeta de Buenos Ayres

"La Gazeta de Buenos Ayres" se trata del primer periódico de origen argentino de la época independentista, cuya función era difundir las ideas de la Primera Junta de Gobierno.

En el primer número de la publicación, Moreno afirmaba: "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con que miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres".