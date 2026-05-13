El norovirus, también llamado “virus del vómito”, volvió a generar preocupación este miércoles tras un reporte de brote en un crucero en Francia, por su impacto en espacios cerrados. Aunque suele durar pocos días, puede provocar cuadros graves de deshidratación en adultos mayores, niños y personas inmunodeprimidas y, en casos drásticos, causar la muerte.
Qué es el norovirus: síntomas, cómo se contagia y por qué puede ser mortal
Conocido también como el “virus del vómito”, este microorganismo volvió a generar preocupación. Puede provocar cuadros graves de salud y causar la muerte.
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Conocido como “gripe estomacal”, el norovirus es uno de los virus gastrointestinales más contagiosos del mundo y la principal causa de vómitos y diarrea de origen alimentario en numerosos países.
La enfermedad suele provocar síntomas repentinos y muy intensos, aunque en la mayoría de los casos desaparece en pocos días. Sin embargo, especialistas advierten que puede convertirse en una infección potencialmente mortal para personas vulnerables debido a la rápida deshidratación que genera.
Qué síntomas provoca el norovirus
Los síntomas aparecen generalmente entre 12 y 48 horas después del contagio y suelen durar entre uno y tres días. Los más frecuentes son:
- vómitos intensos
- diarrea líquida
- náuseas
- dolor abdominal
- fiebre baja
- dolores musculares
- malestar general
En algunos casos, la persona infectada puede no presentar síntomas pero igualmente contagiar a otros.
Uno de los mayores riesgos es la pérdida acelerada de líquidos. La deshidratación puede causar mareos, sequedad en boca y garganta, fatiga extrema y disminución de la orina. En niños y adultos mayores, el cuadro puede agravarse rápidamente.
Cómo se contagia
El norovirus es extremadamente contagioso. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), basta una cantidad mínima de partículas virales para enfermarse. El virus se transmite principalmente por:
- alimentos o agua contaminada
- contacto directo con personas infectadas
- superficies contaminadas
- partículas expulsadas durante vómitos
Además, puede sobrevivir durante días o incluso semanas en objetos y superficies, lo que facilita los brotes en lugares cerrados y con mucha circulación de personas.
Por esa razón, los cruceros, hospitales, geriátricos, escuelas y hoteles son considerados ambientes de alto riesgo. Los CDC registran cada año miles de brotes vinculados a estos espacios.
En foros y redes sociales, numerosos usuarios describieron experiencias extremas con el virus. Algunos relataron vómitos constantes durante horas y cuadros severos de deshidratación que requirieron internación.
Por qué puede ser mortal
Aunque la mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento específico, el norovirus puede provocar complicaciones graves en determinados grupos de riesgo:
- adultos mayores
- niños pequeños
- embarazadas
- personas inmunosuprimidas
- pacientes con enfermedades crónicas
La principal causa de muerte asociada al virus es la deshidratación severa. La pérdida constante de líquidos y minerales puede generar fallas renales, descompensaciones cardiovasculares y shock hipovolémico si no se trata a tiempo.
Los expertos remarcan que no existe una vacuna aprobada contra el norovirus y que el alcohol en gel no siempre resulta efectivo para eliminarlo. Por eso, la medida más importante sigue siendo el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
- Cómo prevenir el contagio de norovirus
Las recomendaciones sanitarias incluyen:
- lavarse las manos durante al menos 20 segundos
- desinfectar superficies con lavandina o cloro
- evitar manipular alimentos si hay síntomas
- aislar a las personas infectadas
- cocinar correctamente mariscos y pescados
También se aconseja evitar viajar o asistir a lugares concurridos hasta al menos 48 horas después de desaparecer los síntomas, ya que el virus puede seguir eliminándose incluso después de la recuperación.