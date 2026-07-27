España enfrenta otra ola de calor con temperaturas de más de 40°C, mientras se agravan los incendios forestales + Agregar ámbito en









La Agencia Estatal de Meteorología anticipó un nuevo episodio de temperaturas extremas en plena crisis por incendios forestales. Ya hay cientos de miles de evacuados y el riesgo sigue en aumento.

La ola de calor no da tregua en España

España se prepara para atravesar la cuarta ola de calor del año, en un contexto crítico marcado por los incendios forestales que afectan a distintas regiones del país. Las previsiones oficiales indican que las temperaturas volverán a escalar por encima de los 40 grados, agravando una situación que ya es considerada de emergencia.

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El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir de mitad de semana y podría extenderse varios días, con registros generalizados superiores a los 36°C y valores extremos en zonas del sur y en valles del interior.

Calor extremo y fuego, una combinación crítica El nuevo episodio de altas temperaturas llega en uno de los momentos más delicados para España, donde los incendios avanzan sobre miles de hectáreas. Las autoridades advierten que el calor, sumado a la baja humedad y la ausencia de lluvias, complicará aún más las tareas de control.

El nuevo episodio de altas temperaturas llega en uno de los momentos más delicados para España, donde los incendios avanzan sobre miles de hectáreas. X - @AidaGascon En este escenario, ya fueron evacuadas aproximadamente 325.000 personas, mientras brigadistas y equipos de emergencia trabajan para contener los focos activos. Uno de los incendios más importantes, en la zona de Ávila, arrasó cerca de 50.000 hectáreas, en lo que ya se considera uno de los eventos más graves de los últimos años.

El fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad a partir de mitad de semana y podría extenderse varios días, con registros generalizados superiores a los 36°C y valores extremos en zonas del sur y en valles del interior. F24 Las previsiones meteorológicas no son alentadoras. Especialistas anticipan que el riesgo de incendios se mantendrá en niveles muy altos o extremos, con condiciones que podrían empeorar en los próximos días.

Desde el Gobierno español también advirtieron sobre la complejidad del panorama. La combinación de temperaturas récord, sequía prolongada y vientos genera un escenario propicio para la propagación del fuego, poniendo en alerta a gran parte del territorio. En paralelo, el impacto del calor se siente en la vida cotidiana. En ciudades y zonas rurales, la población busca resguardarse de las altas temperaturas mientras se multiplican las recomendaciones para evitar golpes de calor y reducir riesgos. El avance de esta nueva ola confirma una tendencia que preocupa a nivel global: los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, y en Europa ya se combinan con incendios de gran magnitud que ponen a prueba la capacidad de respuesta de los países.