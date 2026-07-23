Unos 600 camiones varados fueron registrados en las últimas horas en la frontera entre la Argentina y Chile, a la altura de la provincia de Mendoza, debido a un fuerte temporal de nieve que les impide circular desde hace casi una semana. A su vez, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunciaron alertas por el fenómeno y más de 50 cm de acumulación.
Alerta por temporal de nieve: 600 camiones siguen varados en la frontera con Chile
Camioneros de diversos países denunciaron no poder avanzar y son asistidos mientras esperan a que pase el mal clima. Desde el SMN alertaron por varias provincias a la altura cordillerana.
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Los camioneros, que transportan distintos productos desde la Argentina, Brasil y otros países vecinos, esperaban la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, mientras son asistidos con comida y agua, según dijo la agencia Reuters.
"Hoy estamos acá hace seis días parados en Uspallata (Mendoza) esperando la liberación del cruce. Acá estamos con provisiones, el sindicato está dando asistencia, el cuartel (de Gendarmería) también", agregó sostuvo el camionero Mauro Da Silva Bueno, de Rio Grande do Sul, Brasil.
Cientos de camiones varados entre la Argentina y Chile por un temporal de nieve: cómo seguirá el clima según el SMN
Da Silva Bueno, que transporta leche en polvo a Chile, contó que había camioneros varados de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, con quienes comparte las inclemencias del clima. Según reportes de medios, la acumulación de nieve alcanzó los tres metros en el área, lo que provocó el bloqueo de distintas autopistas de Mendoza.
"No queda otra cosa que esperar, más por la naturaleza. Estamos reunidos mucha gente de Brasil, muchos chicos de Brasil, de Argentina, compañeros míos. Tenemos que estar acá nomás, no queda otra. Tranquilo y con mucha fe", dijo un camionero entrerriano llamado Ricardo Viña (58), que transporta camionetas desde Brasil a Chile.
Alerta por nevadas intensas y hasta 50 cm de acumulación: qué dijo el SMN
Para este jueves, el SMN mantiene vigentes alertas por nevadas que afectan a varias provincias, con especial atención en áreas cordilleranas y sectores con posibles acumulaciones significativas. Las zonas alcanzadas incluyen a Santa Cruz, Chubut y la cordillera de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, según NA.
El organismo meteorológico indicó que se esperan:
- Entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en zonas cordilleranas;
- Entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas;
En algunas localidades, las temperaturas registradas pasaron por -8,2°C, -14,5°C y hasta -20,3°C. Ayer, las mínimas fueron de -17 °C en El Calafate, Río Turbio y Gobernador Gregores.