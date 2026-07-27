Alerta en la Ruta 40: recomiendan no transitar un tramo de más de 300 kilómetros por la nieve

Un fuerte temporal complica la circulación en Chubut y obliga a restringir el tránsito en uno de los corredores más importantes del país. Las autoridades recomiendan postergar viajes y extremar precauciones.

El invierno golpea con fuerza en la cordillera patagónica y pone en jaque a uno de los principales ejes viales de la Argentina. La Dirección Nacional de Vialidad emitió una advertencia contundente: evitar circular en un tramo de más de 300 kilómetros de la Ruta Nacional 40 , debido a las condiciones climáticas adversas.

El fenómeno afecta principalmente a la provincia de Chubut, donde la combinación de nieve acumulada, viento intenso y baja visibilidad generó un escenario de alto riesgo para conductores. En este contexto, los equipos viales trabajan de manera permanente con maquinaria pesada para despejar la calzada, aunque el avance del temporal complica las tareas.

El pedido de “no transitar” abarca distintos sectores consecutivos que conectan puntos estratégicos de la región. Entre ellos, el tramo que une el acceso a Esquel con El Bolsón , al que luego se sumaron áreas hacia el sur, incluyendo la zona de Gobernador Costa y caminos alternativos vinculados a la traza principal.

Las autoridades remarcaron que solo se debe circular en casos de extrema necesidad , y bajo condiciones muy estrictas. Entre las recomendaciones principales se encuentra el uso obligatorio de cadenas para nieve , además de respetar velocidades reducidas y mantener una conducción preventiva.

Aun en los sectores donde la situación es menos crítica, se solicita no superar los 60 km/h y prestar especial atención a la formación de hielo sobre la calzada, uno de los factores más peligrosos en este tipo de escenarios.

En algunos tramos, incluso se registraron incidentes viales y vuelcos de camiones, lo que obligó a realizar cortes preventivos para permitir el accionar de grúas y equipos de emergencia.

Otros caminos afectados por el temporal

El impacto del clima no se limita a la Ruta 40. Varias rutas nacionales en Chubut también presentan complicaciones importantes. En corredores como la Ruta 259, la 25 y la 260, las autoridades piden evitar circular salvo urgencias, debido a la persistencia de nevadas y trabajos de asistencia en la vía pública.

En algunos tramos, incluso se registraron incidentes viales y vuelcos de camiones, lo que obligó a realizar cortes preventivos para permitir el accionar de grúas y equipos de emergencia.

El panorama general muestra una región condicionada por el clima, donde la prioridad está puesta en la seguridad. Por eso, desde Vialidad insisten en una recomendación clave: postergar cualquier viaje hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.