El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una jornada nublada de cara al fin de semana, con máximas debajo de los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que continúan las nevadas en el sur, desde Mendoza hasta Santa Cruz, a la par de alertas por frío extremo.
Lloviznas en el AMBA y alerta roja por frío extremo: cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una mínima de 12 grados. El SMN indicó actividad para el sur patagónico, con nevadas mientras sigue el frío extremo.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El organismo indicó para este viernes marcas entre los 12 y 15 grados, con probabilidad de lloviznas durante la mañana y tarde (hasta 40%). El sábado se espera que la mínima baje a 10 grados, mientras el cielo permanece mayormente nublado.
Alerta por nieves y frío extremo: las provincias afectadas
El SMN advirtió alerta amarilla por nieves para Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, con valores de acumulación entre 20 y 40 centímetros en zonas cordilleranas, y entre 10 y 30 centímetros en zonas bajas, pudiendo ser superados en forma puntual. Por último, sigue la alerta roja por frío extremo para el sur: en este caso, implica a Santa Cruz mientras Tierra del Fuego aguarda una alerta amarilla.