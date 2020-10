Pese a no estar habilitadas, reabrirán mil canchas de fútbol 5

El vocero de la Cámara de Complejos Argentinos de Fútbol 5, Mauro Chávez, anunció que comenzarán a abrir los complejos pese a no estar permitido, algo similar a lo que se confirmó en Mar del Plata.

"Nos arriesgamos a las multas, pero la realidad es que estamos endeudados, ya cumplimos 200 días sin trabajar y nuestros empleados necesitan darle de comer a sus familias", dijo Chávez.

Mauro Chávez aseguró también "no hay tanto contacto con los otros en el fútbol, uno juega mentalizado de no juntarse al otro, después de tanto miedo y pánico", y añadió que actualmente muchos "empezaron a jugar al fútbol en las plazas".

Ante esta situación, Fernán Quirós respondió: "No me puedo hacer cargo de opiniones que no estén de acuerdo con la normativa, más allá de entender la situación por la que se está pasando".

Por otra parte, la Ciudad volvió a reportar menos de mil casos nuevos por coronavirus, algo que tendrá una continuidad de dos semanas desde mañana.

Los nuevos casos confirmados ascienden 899, elevando la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia a 127.277, de los cuales 36.704 ya recibieron el alta.

En las últimas 24 horas fallecieron 52 personas, llegando de ese modo a las 3.669 víctimas fatales por Covid-19.

En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva destinadas a pacientes con coronavirs, se mantiene alrededor del 50 por ciento (47,78%).