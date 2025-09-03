Gastón Díaz, el argentino de 17 años oriundo de Lanús que compite por ser el mejor estudiante del mundo

Gastón Díaz es uno de los 10 finalistas para ganar el Globar Student Prize. El ganador de la competencia se lleva u$s100.000.

Con apenas 17 años , Gastón Díaz , alumno del Instituto Santa Faz de Lanús , fue seleccionado entre los 10 finalistas del Global Student Prize 2025 , el prestigioso reconocimiento internacional que elige al “mejor estudiante del mundo” . La distinción, organizada por Chegg.org y la Fundación Varkey , premiará al ganador con u$s100.000 .

El joven bonaerense ya contaba con un recorrido notable antes de alcanzar esta instancia: creó una aplicación de marketing digital capaz de identificar señales de compra a partir del comportamiento de los consumidores, coescribió una ley de alfabetización financiera y tecnológica juvenil implementada en más de 70 ciudades argentinas, y obtuvo una medalla por sus conocimientos en geometría en la Olimpíada Matemática Argentina .

A ese listado se suman otros hitos, como el hecho de que fundó la app Cresify , reconocida por Microsoft for Startups, obtuvo el cuarto lugar en el MIT Solve Financial Inclusion Challenge, y trabajó junto a estudiantes de todo el mundo en proyectos para aumentar la transparencia del gasto público y combatir la corrupción.

Más allá de la excelencia académica, Gastón también dedica tiempo a la enseñanza y la ayuda social. Da clases de matemática e informática, participa en el Grupo El Ombú entregando desayunos a niños en situación vulnerable , y como líder tecnológico de Estudiantes Organizados desarrolló sistemas internos para coordinar miles de estudiantes y voluntarios.

Además, organizó hackatones con Mars Society Argentina y avanza en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social.

De cara al futuro, dio a conocer planea estudiar Ciencias de la Computación combinadas con negocios o matemática. Si resultara ganador del premio, invertirá los u$s100.000 en ampliar sus iniciativas.

Durante una entrevista, Díaz destacó: “Creo que me eligieron porque me gusta hacer muchas cosas distintas: desde ir los sábados a la mañana a dar desayunos a niños vulnerables, hasta sentarme en la computadora a programar o hablar con legisladores para convencerlos de apoyar un proyecto. Me interesan muchas cosas y me gusta involucrarme”.

Reconocimiento internacional

En julio de este año participó del Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes en West Virginia, Estados Unidos, organizado por el Departamento de Estado y la National Youth Science Foundation, que busca despertar vocaciones científicas en estudiantes destacados.

Desde allí reflexionó: “Todo el tiempo vemos cómo las certezas que creemos tener en realidad no nos permiten ver todo lo que no sabemos. El conocimiento es provisorio, como dice Karl Popper: cuando alguien cree que lo sabe todo, es preocupante”.

Su interés principal es la inteligencia artificial, campo en el que ve un “enorme potencial para generar un impacto positivo y ayudar a muchas personas”. A futuro se proyecta como un emprendedor de alto impacto con capacidad de transformar realidades.

Qué es el Global Student Prize

El Global Student Prize está abierto a estudiantes de al menos 16 años de todo el mundo, y evalúa logros académicos, compromiso social, innovación y capacidad de generar cambios en sus comunidades.

En 2024 la ganadora fue la mexicana Ángela Elena Olazarán Laureano. Otra argentina, Martina Bahiana Basgall Sequeira, también estuvo entre los 10 finalistas.

Este año, junto a Gastón, compiten Valeria Corrales (España), Adama Finda Borway (Sierra Leona), Mississauga Krishiv Thakuria (Canadá), Omar Ahmed (Egipto), Adarsh Kumar (India), Grace C. Liu (Estados Unidos), Fatma Deniz Aydin (Turquía), Dalia Zidan (Emiratos Árabes Unidos) y Shohail Ismail (Reino Unido).

El ganador será elegido por la Academia del Global Student Prize, integrada por referentes educativos y líderes internacionales.