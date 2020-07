Una mujer perdió a su madre, con síntomas de Covid-19, en un traslado del geriátrico

Frente las dudas, el encargado de la ambulancia, de quien Marta destaca el respeto y la cordialidad, le informó que la señora de 91 años "no iba a quedar ahí porque no hay lugar, habrá que esperar". Luego de esto, María tuvo que hacer tiempo dentro de la ambulancia para conseguir lugar en donde atenderse y sea activado el protocolo.

A las 8 de la mañana Marta se comunicó con Radio Rivadavia, donde le consultaron si su madre llevaba cuatro horas esperando en la puerta de la clínica para ser atendida. Allí ella informó que "le solicitaron que se vaya de la clínica por que por protocolo no puede estar ahí, el problema es que ahora no se donde está mi mamá".

"Yo me quería quedar para saber cómo iba a ser el trámite y el manejo, pero, amablemente, me dijeron que me vaya por que pueden estar más de seis horas viendo en que lugar la internan", aseguró.

Pero como si esto fuera poco, a Marta, antes de retirarse del lugar, le prometieron que la llamarían. Para sorpresa de la mujer ni la clínica ni el PAMI se comunicaron con ella.

Debido a que el PAMI está encargado de las ambulancias de Medizin, Marta se comunicó con el Programa de Atención Médica Integral, pero nadie la atendió. La hija de María considera que la responsabilidad recae directamente sobre el PAMI. A su vez, llamó al geriátrico de donde es María, pero no aún no tienen novedades sobre su madre.

Cuando Marta se estaba retirando del lugar llegó otra ambulancia a la clínica, en la que los médicos y encargados de la misma le informaron a la mujer que están "dando vueltas" con una paciente dentro de la camioneta desde las 11 de la noche.

"Nosotros venimos de Beccar", le dijo el encargado de la ambulancia. "Y mi mamá de acá, de Capital", contestó Marta. "No importa, como el sistema está saturado posiblemente te manden a la Provincia", aseguró el encargado.

Marta, que no sabe a quién dirigirse, con quién comunicarse, y que aún no recibe noticias al respecto, a partir de ahora se encuentra en medio una desesperante búsqueda, pero llena de incertidumbre, ya que perdió a su mama en un traslado.