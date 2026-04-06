Cómo seguir en PAMI la entrega de pañales a domicilio + Seguir en









A través de la plataforma oficial del organismo, sus afiliados pueden revisar el estado de sus trámites en unos simples pasos.

Los afiliados pueden verificar si el pedido está en preparación, en camino o ya fue entregado.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) sumó una nueva herramienta digital dentro de la plataforma Mi PAMI, orientada a que sus beneficiarios puedan realizar un seguimiento más preciso de la entrega de insumos médicos a domicilio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La actualización busca optimizar uno de los servicios más utilizados por jubilados y pensionados, que consiste en la provisión de pañales y apósitos del programa de Higiénicos Absorbentes Descartables. Desde ahora, los beneficiarios podrán consultar en línea el estado de su pedido y verificar los datos vinculados al envío directamente desde la plataforma.

mi pami Pañales gratis de PAMI: cómo es el proceso de entrega Los pañales y apósitos forman parte de las prestaciones médicas del organismo y están destinados a afiliados que cuenten con indicación médica para su uso. El programa contempla la entrega de hasta 90 unidades mensuales, aunque el número puede modificarse si el profesional tratante lo justifica.

Pañales de PAMI.jpg El suministro es totalmente gratuito y se realiza mediante envío a domicilio, lo que evita que los beneficiarios deban trasladarse a una agencia para retirarlos.

Cada seis meses, o ante cambios en el módulo o la cantidad requerida, el médico debe emitir una receta que incluya:

Diagnóstico del paciente.

Módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.).

Cantidad mensual necesaria.

Domicilio y datos de contacto del afiliado. El acceso a estos insumos se gestiona dentro del sistema de prestaciones del organismo y requiere prescripción médica previa. Una vez aprobado el pedido, la entrega se realiza directamente en el domicilio registrado en PAMI. Jubilados Córdoba Imagen: Freepik Los envíos se efectúan mensualmente, dentro de los 30 días corridos desde la entrega anterior, y pueden ser recibidos por cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda. Ante inconvenientes con el envío o dudas sobre la fecha de recepción, los afiliados pueden comunicarse al 138, utilizar los canales digitales oficiales o acercarse a una agencia del organismo para recibir asistencia. Seguimiento de la entrega de pañales desde Mi PAMI pami.png La principal novedad en la aplicación Mi PAMI es la incorporación de la sección “Mis entregas”, que permite monitorear el estado de los envíos de pañales y apósitos en tiempo real. A través de esta función, los afiliados podrán saber si el pedido está en preparación, fue despachado, se encuentra en camino, o si ya fue entregado. La sección incluye dos apartados principales: Solicitudes: muestra los envíos en curso.

Historial: permite revisar entregas anteriores. Además del estado logístico, la plataforma brinda detalles sobre el contenido del paquete y el domicilio registrado, lo que facilita verificar que la cantidad y el tipo de insumos coincidan con la prescripción médica vigente. Desde el organismo destacaron que la herramienta busca modernizar el sistema, mejorar la trazabilidad y reducir trámites innecesarios, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible sobre cada entrega.

Temas PAMI