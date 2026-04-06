Alerta en el interior: el mapa de las provincias más golpeadas por el temporal

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad climática marcó la agenda de los últimos días en toda la Argentina. Qué se espera para este lunes.

Nueve provincias se encuentran bajo alerta este lunes por condiciones adversas. El SMN categorizó el riesgo entre los niveles amarillo y naranja

Argentina encadena varias jornadas de extrema inestabilidad y fenómenos meteorológicos severos. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) fue emitiendo alertas por lluvias y tormentas de diversa magnitud que afectaron a gran parte del territorio nacional. A continuación, el mapa del impacto en las provincias más castigadas por el temporal.

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Según el informe oficial, las zonas más comprometidas se ubican en el centro y noreste del país , donde se vieron los fenómenos más intensos, mientras que otras regiones también estuvieron bajo condiciones inestables aunque con menor severidad.

Uno de los temporales más impactantes fue en Tucumán , el cual afectó a la zona sur de la provincia. Las fuertes tormentas dejaron tres muertos y provocaron inundaciones , caídas de árboles y evacuaciones durante la madrugada de este domingo.

Las víctimas confirmadas son un nene de 12 años que murió después de haber recibido una descarga eléctrica mientras jugaba en una calle inundada; y una pareja que quedó atrapada en su auto cuando salía de un casamiento.

Informes de medios locales confirman acumulados críticos: en Alpachiri , el agua caída superó los 210 milímetros , mientras que en las zonas de pedemonte y montaña del centro-oeste los registros traspasaron la barrera de los 100 mm .

Temporal en Córdoba

Tras un fin de semana de tormentas, el panorama en Córdoba es crítico: el Servicio Meteorológico Nacional confirmó acumulados que derivaron en desbordes y calles anegadas. Diversas regiones de la provincia continúan bajo vigilancia climática tras los daños registrados.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, informaron la situación por regiones y activaron protocolos tras registrar precipitaciones de hasta 120 mm y aumentos de caudal en los ríos.

lluvias cordoba Temporal en Córdoba. CBA24

El Gobierno de la Provincia mantiene un operativo de relevamiento con efectivos desplegados desde Nono hasta Villa de Soto. Debido a esto, se recomienda a la población evitar el tránsito por zonas inundadas, respetar las indicaciones del personal de emergencia y mantenerse informada por canales oficiales.

Temporal en Santa Fe

Un temporal con fuerza de tornado golpeó la localidad de Bombal, en el sur de Santa Fe, durante la madrugada de este sábado. El violento fenómeno dejó un saldo trágico de un muerto y varios heridos, además de causar graves daños materiales en toda la zona.

El fenómeno impactó cerca de las 6 y generó graves daños materiales en una población de unos 3.400 habitantes, con viviendas afectadas, estructuras destruidas y cortes de energía.

temporal Santa Fe Temporal en Santa Fe.

Además, de acuerdo a bomberos y autoridades locales, el temporal provocó el desprendimiento de techos, caída de árboles y el derrumbe de silos y galpones.

Alertas por tormentas y lluvias en gran parte del país, este lunes

En paralelo, nueve provincias se encuentran bajo alerta este lunes por condiciones adversas. El SMN categorizó el riesgo entre los niveles amarillo y naranja.

De esta forma, bajo alerta naranja por tormentas severas se encuentran hoy las provincias de Chaco, Corrientes, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos. El pronóstico para estas regiones del Litoral y el norte advierte sobre ráfagas superiores a los 90 km/h, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Además, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre 60 y 120 milímetros, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios y complicaciones en zonas urbanas.

alerta naranja argentina Alerta naranja por tormentas.

En las zonas bajo alerta amarilla, se prevén lluvias y tormentas de menor magnitud, aunque no se descartan fenómenos localmente fuertes. Para estas regiones, el SMN estima acumulados de agua de entre 30 y 60 milímetros, acompañados de actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Entre las provincias alcanzadas por las alertas figuran Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Salta, entre otras. En particular, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría registrar un empeoramiento de las condiciones hacia la tarde y la noche.