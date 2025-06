Golpe al crimen organizado: investigan el robo de criptomonedas en Chaco

“Estamos frente a un caso sin precedentes en la provincia. La magnitud del robo y el nivel de planificación evidencian que no se trata de delincuencia común, sino de crimen organizado”, afirmó el comisario principal Rolando Sosa , titular de la Dirección de Investigaciones.

Durante los operativos, se incautaron múltiples elementos de interés para la causa: teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, electrodomésticos y otros dispositivos electrónicos. Las tareas de seguimiento permitieron localizar a los sospechosos en distintos puntos de la ciudad.

bitcoin criptomonedas.jpg Según fuentes oficiales, los delincuentes lograron apropiarse de criptoactivos por un valor cercano a los u$s120 mil, lo que representa más de $100 millones. Imagen creada con inteligencia artificial

Sosa también reveló que entre los detenidos hay mayores de edad y que algunos de los domicilios allanados ya estaban bajo la lupa en investigaciones previas por narcotráfico. “Este grupo criminal tiene conexiones con otras actividades ilícitas. Ayer mismo uno de los inmuebles fue allanado en el marco de una causa vinculada a drogas”, explicó.

Investigación en curso y llamado a otras posibles víctimas

La Policía no descarta que este no sea un hecho aislado. Las autoridades instaron a la población a presentarse ante las comisarías si han sufrido delitos similares relacionados con activos digitales. “Sabemos que este tipo de delitos puede estar en aumento y muchas veces no se denuncian. Invitamos a posibles víctimas a dar el paso”, concluyó Sosa.

El caso pone en evidencia el crecimiento de modalidades delictivas vinculadas al mundo digital y el desafío que representan para las fuerzas de seguridad. Mientras la causa avanza, las autoridades continúan analizando el material secuestrado en busca de más implicados y conexiones con redes criminales más amplias.