Golpe a SpaceX: la NASA busca nuevas alternativas para volver a la Luna

La nave de Elon Musk sufre múltiples retrasos. No se descarta que Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, termine por suministrar el aterrizador de la misión Artemis III.

La NASA estaría pensando en otra opción para realizar el viaje a la Luna. Se trata de Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos y socio estratégico de la agencia.

La NASA se cansó de los retrasos de Space X, la empresa estadounidense de fabricación aeroespacial liderada por Elon Musk, y anunció que reabrirá la licitación para la misión Artemis III, el viaje tripulado que marcará el regreso de los humanos a la Luna.

La agencia espacial tiene como objetivo realizar dos misiones a la Luna: Artemis II en los primeros meses de 2026, la cual llevará cuatro astronautas pero no aterrizarán en el satélite.

La NASA considera que su desarrollo va retrasado y pone en riesgo los tiempos de la misión. Este lunes el administrador en funciones de la agencia, Sean Duffy, en declaraciones a CNBC, expresó: "El Presidente y yo queremos llegar a la Luna en este mandato, así que voy a abrir el contrato". Por otro lado, agregó, "Voy a dejar que otras empresas espaciales compitan con SpaceX. Nos quedaremos con la que nos lleve primero a la Luna".

La NASA buscará otra opción para no perder la carrera lunar La NASA estaría pensando en otra opción para realizar el viaje a la Luna. Se trata de Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos y socio estratégico de la agencia. La compañía podría desarrollar un segundo vehículo de alunizaje denominado Artemis 5, está previsto para 2030.

La administración estadounidense busca un cambio de planes trascendental. La posibilidad de que Blue Origin reemplace a SpaceX como contratista principal para el histórico regreso a la Luna ya no es una hipótesis remota, sino una opción muy viable que podría redefinir por completo el futuro inmediato de la exploración espacial.

"Estamos en una carrera contra China, por lo que necesitamos que las mejores empresas operen a una velocidad que nos lleve a la Luna primero. Blue Origin nunca ha enviado una carga útil a la órbita, y mucho menos a la Luna", afirmó Duffy.