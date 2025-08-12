La NASA estudia elevar la órbita de la misión Swift

El observatorio está experimentando una resistencia atmosférica adicional, lo que acelera su desintegración orbital.

Con la idea de impulsar el desarrollo de capacidades espaciales clave para EEUU , la NASA encargó a las compañías Cambrian Works y Katalyst Space Technologies el desarrollo de estudios de diseño conceptual y así, lograr una posible maniobra que eleve la órbita del Observatorio Neil Gehrels Swift.

La misión Swift lideró la flota de telescopios espaciale s de la agencia en la investigación de los cambios en el universo de alta energía desde su lanzamiento en 2004 . La órbita baja terrestre de la nave espacial se ha ido desintegrando gradualmente, algo que ocurre con la mayoría de los satélites.

Sin embargo, en este caso, se aceleró por el reciente incremento de la actividad solar , por lo que, Swift incrementó la resistencia atmosférica sobre la nave.

"Esta órbita más baja representa una oportunidad para que la NASA impulse una capacidad de la industria estadounidense , a la vez que podría extender la vida útil científica de la misión Swift", argumentó la NASA.

Los estudios conceptuales encargados evaluarán si resulta más eficiente y económico ampliar las capacidades científicas de Swift o sustituirlo por un nuevo observatorio. Esta decisión dependerá de los resultados técnicos.

Por ahora, la NASA no cuenta con planes para una misión de reimpulso orbital y aún podría permitir que la nave espacial reingrese a la atmósfera terrestre, como ocurre con la mayoría de satélites al final de su operatividad.

NASA: colaboración con Starfish Space

Además de los contratos iniciales, la NASA también trabajará con Starfish Space. La idea sería explorar la viabilidad de realizar el reimpulso mediante un sistema que esta empresa desarrolla en el marco del programa SBIR de Fase III.

El proyecto, denominado Capacidad de Propulsión e Inspección de Naves Espaciales Pequeñas (SSPICY), está orientado principalmente a inspeccionar múltiples satélites estadounidenses situados en órbita baja, aunque también podría adaptarse para la operación con Swift.