Grandes noticias para los jubilados de Córdoba: bono extraordinario antes de que termine el 2026 + Seguir en









Un verdadero alivio para el bolsillo de los beneficiarios cordobeses, justo antes de las fiestas de fin de año.

Buenas noticias para los jubilados de Córdoba en estas fiestas. Imagen: Freepik

En diciembre llegan buenas noticias para los jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba. La Caja de Jubilaciones de la Provincia confirmó un conjunto de beneficios especiales destinados a reforzar el poder de compra de los adultos mayores en el cierre del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estos anuncios se concretan en un contexto económico desafiante y buscan brindar alivio antes de las fiestas y durante la primera parte de 2026. La Caja de Jubilaciones provincial ha trabajado para asegurar el cumplimiento de estos pagos anticipados, destacándose por la gestión oportuna de recursos y la atención a las necesidades de los beneficiarios.

Jubilados de Córdoba La Caja de Jubilaciones de Córdoba otorgará un beneficio inesperado a sus jubilados y pensionados. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Bono de $100.000 y medio aguinaldo: el anuncio de la Caja de Jubilaciones de Córdoba La primera medida confirmada es el pago de un bono extraordinario bimestral de $100.000, que se abonará el lunes 15 de diciembre de 2025 a jubilados y pensionados que perciban haberes de hasta $1.300.000. Este refuerzo económico se otorga como un complemento no contributivo para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Además, la Caja provincial confirmó que el medio aguinaldo será pagado el 22 de diciembre de 2025, anticipándose a las celebraciones de fin de año, mientras que los haberes correspondientes a diciembre se recibirán el 30 de diciembre. Con la suma de estos beneficios, el ingreso promedio de los jubilados este mes se ubica en los 800.000 pesos, significativamente por encima de la media nacional, situando a Córdoba entre las jurisdicciones con pagos previsionales más altos del país.

Temas Jubilados

Córdoba