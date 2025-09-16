Más beneficios para los jubilados y pensionados de Córdoba: el anuncio de la Caja







El Gobierno de Córdoba realizó nuevos anuncios para los jubilados y pensionados del organismo previsional, conocé en qué consisten.

Nuevos anuncios para jubilados y pensionados.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es el organismo provincial encargado de procesar los haberes previsionales de quienes se retiraron del trabajo formal, así como de administrar los beneficios para pensionados y demás regímenes de retiro de la provincia. Además de pagar pensiones y jubilaciones, La Caja tiene entre sus funciones asesorar y orientar a los titulares.

El portal Ciudadano Digital (CiDi) permite registrarse en línea, generar un usuario, y luego elegir el trámite requerido para llevarlo a cabo sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina. Esto que agiliza tiempos y facilita el acceso, especialmente para quienes tienen limitaciones de movilidad o viven lejos. Además, se pueden consultar comprobantes de pago, solicitudes de distintos certificados, actualización de datos, entre otros.

Jubilados de Córdoba Nuevos programas para los jubilados y pensionados cordobeses.

Mejoras para los jubilados: el convenido de La Caja y el Ministerio de Desarrollo Humano La Caja de Jubilaciones de Córdoba, bajo la presidencia de Adrián Daniele, y el Ministerio de Desarrollo Humano, liderado por Liliana Montero, formalizaron recientemente un convenio de colaboración institucional con el objetivo de fortalecer el bienestar de las personas mayores en la provincia. El acuerdo fue realizado bajo el programa “Caja427+” y articula esfuerzos entre el organismo previsional y la Dirección General de Personas Mayores, dependiente de Desarrollo Humano.

Entre los propósitos principales se encuentran promover políticas públicas que garanticen los derechos de las personas mayores y su bienestar integral. También se comprometieron a organizar actividades socioculturales, recreativas, y de formación, con el fin de favorecer un envejecimiento activo y saludable para jubilados y pensionados.

Otra parte esencial incluye la implementación de programas de capacitación y alfabetización digital, lo que permitirá a los mayores familiarizarse con herramientas tecnológicas, y usar plataformas como CiDi con mayor facilidad. Asimismo, se prevén acciones de prevención del maltrato hacia personas mayores, en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Por último, recordó los canales de comunicación: WhatsApp: +54 9 351 6892153

Correo electrónico: [email protected]

Línea gratuita: 0800-888-7339

