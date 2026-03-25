Guía de cortes de tránsito por la audiencia de la Ley de Glaciares en el Congreso + Seguir en









Organizaciones ambientalistas y diferentes bloques de la oposición se reunirán allí, a partir de las 17.

La Cámara de Diputados recibió hoy a los primeros 100 oradores en la primera de las dos jornadas de audiencias públicas sobre la modificación de la ley. Cortesía TV Públcia

La zona del Congreso presentará complicaciones en el tránsito este miércoles debido a las audiencias públicas por la Ley de Glaciares. Con la participación de los primeros 100 oradores en Diputados, se ha desplegado un operativo de cortes y desvíos en las calles adyacentes para garantizar el desarrollo de la jornada.

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Las fuerzas de seguridad iniciaron un esquema de cortes preventivos en los alrededores del Congreso desde la mañana de hoy. El operativo responde a la convocatoria de grupos ambientales y sectores de la oposición, quienes se reunirán a partir de las 17 horas para manifestarse contra el proyecto oficial.

Corte de calles debido a la audiencia de la Ley de Glaciares en el Congreso Av. Entre Ríos y Adolfo Alsina, cortando la primera

Combate de los Pozos y Adolfo Alsina, cortando Combate de los Pozos.

Hipólito Yrigoyen y Sarandí, obturando Yrigoyen.

Av. Rivadavia y Sarandí, con la primera cortada

Riobamba y Mitre, cortando la primera calle.

Av. Callao y Mitre, obturando Callao.

Desde la acera de Av. Hipólito Yrigoyen hasta la acera de Av. Rivadavia convocatoria congreso Convocatoria para hoy en el Congreso. Debido a la masiva convocatoria con más de 100.000 inscriptos, las autoridades de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales impusieron restricciones a la audiencia pública. Los titulares de ambas carteras, Nicolás Mayoráz y José Peluc, definieron que solo habrá 200 ponencias en vivo; los demás participantes deberán remitir sus presentaciones en formato virtual, una medida que ya genera controversia en el Congreso.

Luego de que la Justicia rechazara el recurso para extender la audiencia pública, diversas agrupaciones ambientales —respaldadas por la oposición— se manifiestan hoy frente al Congreso. El objetivo de la marcha es exigir que se abra la participación a todos los anotados, tras la limitación de oradores decidida por las autoridades de las comisiones.

“Nosotros creemos que hay que evitar estas restricciones, es una audiencia pública, no puede ser que no se pueda exponer, por eso nos movilizamos mañana —en relación a este miércoles 25 de marzo—”, expresó la diputada de Unión por la Patria, Teresa García. “La idea es simple, traes tu silla y nos sentamos y exigimos que nos dejen exponer. La restricción es la contracara de una audiencia pública”, añadió.