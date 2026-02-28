CABA: avanza la obra para transformar la Dellepiane en una "Autopista Parque", con Metrobús, colectoras y biocorredor

El Ministerio de Infraestructura, a través de Autopistas Urbanas, lleva adelante el Master Plan que demandará unos u$s75 millones. Además de mejorar la traza central, sus puentes y su recorrido lateral, también prevé la implementación del sistema de peajes "Free Flow" sin cabinas.

Ámbito participó de una recorrida por las tareas de renovación de la traza que conecta la autopista 25 de Mayo con la General Paz.

CABA avanza con las obras en la autopista Dellepiane . Con una inversión estimada en u$s75 millones, el Ministerio de Infraestructura y Movilidad , a través de Autopistas Urbanas (AUSA) , continúa con los trabajos sobre la traza principal, por donde circulará un nuevo Metrobús, y en las colectoras, que incluirán además la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros. Esperan que las tareas finalicen a mitad del 2027, aunque habrá aperturas parciales.

El desarrollo del Master Plan que puso en marcha la cartera que conduce Pablo Bereciartua, recorre la traza de una de las autovías más importantes de la Ciudad. Abarca los barrios de Lugano y Parque Avellaneda, en las Comunas 8 y 9 , desde el inicio de la vía en el límite con la 25 de Mayo hasta la avenida General Paz. Más de 300 trabajadores están abocados a la tarea de transformar la circulación de una de las arterias troncales de la Capital.

Desde CABA aseguran que la reconfiguración de los carriles de circulación principal ordenará el flujo y permitirán agilizar el ingreso y egreso desde y hacia el Conurbano. Pero no solo comprende el recorrido vehicular. También contempla la colocación de nuevos puentes peatonales, más amplios y adaptados para personas con discapacidad, que permitirá cruzar de forma más rápida y más segura la autopista.

En una recorrida de la que participó Ámbito, autoridades porteñas y funcionarios de la empresa AUSA presentaron los avances y dieron detalles de los próximos pasos que tendrá por delante la obra más grande. "Lo que busca el Master Plan es un reordenamiento del tránsito y otorgar prioridad hacia el transporte público, con la creación de los carriles centrales del Metrobús", explicó Juan Pablo Fasanella, presidente de AUSA.

Un punto central del proyecto es la extensión de las colectoras. Actualmente, Dellepiane cuenta con carriles paralelos en casi toda su traza, con la excepción de los 600 metros previos al ingreso a la General Paz, donde se ven interrumpidas por las vías del Belgrano Sur. En las tareas que empezaron hace más de un año comenzó a trabajarse sobre la continuidad de estas trazas que acompañarán el recorrido total de la autopista.

"El proyecto consta de varias etapas. Ahora estamos enfocados en las colectoras y en las calles de los frentistas. El primer hito es liberar esas obras", anticipó en diálogo con la prensa Fasanella, al pie de la calzada de uno de los carriles de la colectora que cruzará por debajo las vías del ferrocarril. A un costado aguardan las vigas que permitirán reemplazar y ampliar el actual puente ferroviario y que serán colocadas en los próximos días.

obras dellepiane La nueva autopista contará con dos colectoras que completarán el recorrido entre la 25 de Mayo y la General Paz.

Los trabajos más pesados se realizan en horario nocturno para afectar lo menos posible el tránsito, por donde circulan diariamente unos 200 mil vehículos. En diciembre, se demolió el puente peatonal ubicado a la altura de la calle Piedra Buena. A metros se instaló un nuevo cruce, más amplio y más largo, adaptado a la nueva traza con carriles paralelos. También se removió el puente vehicular de la calle Río Negro: la intersección permanecerá cerrada hasta abril, cuando finalicen las tareas de colocación de la nueva estructura, más moderna.

El proyecto apunta a beneficiar a unos 63 mil ciudadanos, vecinos de la zona y que conviven diariamente con el tránsito de la arteria. Pero en el mientras tanto, debido a la magnitud de las tareas, sobrevuelan las quejas por el perjuicio en la movilidad y por los ruidos de las maquinarias, un eco recurrente de las obras de reforma del tamaño de la Dellepiane.

En CABA calculan que la obra de ampliación de las nuevas colectoras finalizará "a mitad de 2026". Creen que, una vez finalizada la obra, la conclusión final será "más que positiva".

WhatsApp Video 2026-02-27 at 15.05.10

Metrobús en la Dellepiane, posible extensión a Ezeiza y peajes "Free Flow"

El proyecto también prevé la construcción de un nuevo corredor central para colectivos que tendrá una extensión de 4,6 kilómetros: iniciará en Piedra Buena y empalmará con el Metrobús 25 de Mayo. El trayecto contará con cuatro nuevos paradores centrales que permitirán el ascenso y descenso de pasajeros.

En CABA aseguran que los viajeros podrán acceder desde los puentes peatonales, por lo que el acceso ya no será a la vera de la autopista, junto con el tránsito, sino en el carril del centro. "Mejorará la seguridad vial del pasajero", afirmaron. Calculan que beneficiará a más de 15 mil personas que viajan en transporte público y reducirá 42% el tiempo de viaje.

Según confesaron desde el Ministerio de Infraestructura, hay conversaciones abiertas con las autoridades de Nación para que en un futuro no muy lejano se extienda el recorrido del Metrobús hasta Ezeiza vía la autopista Richieri. "Estamos en diálogo permanente para que pueda implementarse. Sería muy positivo", confesaron.

En el proceso de transformación, la autopista pasará a implementar el nuevo sistema de peajes inteligentes, denominados "Free Flow", que ya funciona en las trazas de las autovías Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno y en el Paseo del Bajo. Su incorporación se realizará en etapas de instalación tecnológica y pruebas operativas.

WhatsApp Image 2026-02-27 at 12.09.47 El gobierno porteño lleva a cabo las obras a través de la empresa pública Autopistas Urbanas. GCBA

La estructura, compuesta por cámaras de identificación vehicular, ya se encuentra colocada en el último tramo de la Dellepiane, a metros de la General Paz. Fuentes porteñas confirmaron que a partir de abril comenzará a funcionar, pero durante un tiempo convivirá con el cobro manual. Cuando se eliminen las cabinas, se terminará el proceso de conversión total de las autopistas.

La última obra de reconversión de la Dellepiane se realizó en la década del '90. “Es una obra de ingeniería que hace tiempo la Ciudad necesitaba, una Autopista Parque, que será mucho más segura, con un carril central para colectivos y mejor circulación en las colectoras y que va a tener en cuenta las necesidades de los vecinos, por eso se colocan puentes peatonales. Además había que actualizarla para mejorar la conectividad de la Ciudad con el aeropuerto de Ezeiza y partidos del Gran Buenos Aires”, afirmó recientemente el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Parque lineal y sustentabilidad

"Llevamos 15 meses de obra. Las reformas no solo abarcan las obras de movilidad, sino también la intervención urbana ya que incluye una parquización muy importante", dijo a este medio el ministro del GCBA. Y remarcó: "El plan contempla transformar Dellepiane en una autopista parquera".

El ministro porteño confirmó a Ámbito que el tiempo estimado de finalización "es julio del año 2027", pero aclaró que en el interín se irán abriendo tramos. "Habrá habilitaciones parciales, por ejemplo, de las colectoras", explicó.

Además de las mejoras viales, el plan contempla la construcción de un parque lineal que recorrerá toda la autopista. "Esta obra va a tener más de 140.000 metros cuadrados de parquización con especies nativas. Se va a incrementar la cantidad de especies y de árboles que había originalmente", aseguró el funcionario porteño.

Antes de iniciar las obras, el gobierno llevó a cabo reuniones con vecinos para conocer sus opiniones sobre el plan. El principal reclamo de los barrios aledaños era que los colectivos transiten por la colectora en lugar de ir por el carril central. Pero desde la administración porteña argumentaron que aumentaría el ruido y el tiempo de viaje, dado que las unidades circularían a metros de las casas y deberían frenar en las intersecciones.

parque lineal dellepiane El parque lineal tendrá unos 4 kilómetros de extensión. Contará con plazas, juegos recreativos y espacios para realizar actividad deportiva. GCBA

Finalmente, la propuesta de la parquización lateral, o biocorredor como lo denominan también, tuvo buena aceptación por dos motivos centrales. Así lo explicó Bereciartua: "Será un filtro visual, pero también sonoro entre los frentistas del barrio y la colectora y los carriles principales. Lo que buscamos es que Dellepiane no solo sea una autopista, sino que mejore la calidad de vida de los vecinos en los barrios de la Comuna 8 y la Comuna 9".

El biocorredor contará con sistemas de drenaje sostenible (SUDS) para "imitar" el ciclo natural del agua: se busca captar y filtrar la lluvia, complementando la red pluvial.

En términos de sustentabilidad, la obra también va a incluir dos grandes ramales hidráulicos que se están construyendo, que se conectan con el Arroyo Cildañez y que aumentan la capacidad de evacuación de las lluvias en Villa Lugano, especialmente en la Comuna 8, explicó el ministro porteño.

WhatsApp Video 2026-02-27 at 15.05.04 Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de CABA.

El Master Plan contempla la ejecución de nuevos ductos de hormigón armado en los ramales Dellepiane Norte y Zelarrayán, además de un cruce bajo autopista en la rotonda de Larrazábal mediante un túnel linner, un sistema de entubamiento subterráneo que permite ejecutar el cruce sin afectar la circulación en superficie.

Bereciartua definió a la obra como un desarrollo "integral". "Queremos demostrar que se pueden alcanzar mejores resultados en términos de infraestructura cuando se la completa con criterios urbanísticos", concluyó el ministro a este medio.