Habló París de Sena, la joven que atropelló a un nene en Pinamar: "Se está haciendo un circo"

La joven atropelló a un menor de 8 años mientras manejaba un cuatriciclo. Asegura que no se dio a la fuga y que no iba rápido. Está siendo investigada por la justicia.

“ El nene iba corriendo mirando para atrás, él no me vio. Llegué a frenar. Él se tropezó, se cayó, se levantó, se limpió y siguió corriendo . De algo muy pequeño se agrandó todo”, afirmó Sena en una entrevista televisiva. La joven está siendo investigada por la Unidad Funcional de Instrucción Nº5 de Pinamar. Quedó imputada por el delito de “lesiones culposas” .

“En ningún momento me di a la fuga, siempre me responsabilicé” afirmó l a joven, quien asegura no haber manejado “rápido" y que estaba en un lugar permitido. El hecho ocurrió en "La Olla", un pozo de gran tamaño rodeado de médanos de arena. Según la versión que relató en TN, el padre se acercó al lugar tras el accidente y ella le dio todos sus datos: dni, nombre, teléfono de contacto. El intercambio habría sido cordial e, incluso, el padre del niño le habría pedido disculpas.

image.png Paris de Sena @DuarteMati

La situación se complicó un poco más tarde. "Después de 10 minutos vino la madre, que no sé dónde estaba. Llegó alterada y me pegó”, afirmó Sena en declaraciones, al mismo tiempo que trató de defenderse. “Están las fotos de que yo no me di a la fuga”, remarcó.