Quién es París de Sena, la joven que atropelló a un nene en Pinamar: su vida con armas, lujos y dólares

El polémico descargo de Paris de Sena en las redes sociales tras el incidente en Pinamar

Le caso empezó a tener fuerte presencia en los medios, y de Sena utilizó sus cuentas para realizar su descargo, donde posee miles de seguidores. “Dejenme en paz”, reclamó en sus historias de Instagram.

No obstante, también comenzó a subir posteos donde se burlaba de la situación. “Ahora que estoy buscada camino”, escribió junto a un video en el que muestra como circula sin problemas por la calle.

"Señor, por favor, dedíquese a otra cosa” fue otro de los comentarios que hizo compartiendo imágenes de ella manejando y de la televisión relatando lo sucedido en distintos noticieros. Asimismo, publicó fotos de ella en su paso por la comisaría y cuestionó que se haga conocido el caso.

Paris de Sena redes 2.jpg Uno de los descargos de la joven en las redes. Instagram

Por otra parte, realizó un vivo donde respondió las preguntas que le hicieron y desmintió las versiones que circularon, con un tono defensivo ante las acusaciones de quienes lo visualizaron.

Allí señaló que el choque fue con su cuatriciclo y no con una camioneta ni una UTV. “Se está haciendo un circo gigante de todo esto”, aseguró de Sena.

“Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor”, remató.

Los lujos de la joven

En las imágenes también se la puede ver en yates, en UTV y con autos lujosos. En sus historias también guarda fotos de fiestas, dólares, e incluso con armas en tono amenazante. Así se contempla una utilización cotidiana de su Instagram para divulgar los privilegios en los que vive.

También para la venta de productos que le abonan dinero para su promoción, o de lugares como restaurantes caros y de lujo donde se muestra comiendo distintos platos.