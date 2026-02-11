Sigue el conflicto con la policía en Rosario y no cesa la tensión: "No vamos a patrullar"

Agentes advierten que no habría más disponibilidades si no se encuentra solución a la protesta. Además, piden marcha atrás con la baja de 20 efectivos denunciados.

Agentes de la Policía de Rosario, Santa Fe , continúan en huelga al exigir mejores condiciones laborales y salarios . Uno de los jefes advirtió, tras una reunión con el gobierno provincial, que no habría más disponibilidades y aseguró que "no patrullarían más ". Además, piden dejar sin efecto la baja de 20 efectivos que participaron en las protestas.

En las últimas horas, las autoridades indicaron una serie de aumentos luego de que el martes por la noche se reunieran con los policías cerca de las 23.30 bajo el objetivo de llegar a un acuerdo y frenar el conflicto entre las partes. Tras ese encuentro, un jefe de agentes indicó que no habría más disponibilidades ni que seguirían patrullando.

En medio de la tensión, el gobierno de Santa Fe anunció una batería de medidas para la Policía y el Servicio Penitenciario provincial con el objetivo de desactivar las protestas que desde este lunes causaron fuerte tensión en el distrito. "Van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo", mencionó la administración de Maximiliano Pullaro. Las marchas de uniformados continuaban en la ciudad de Rosario.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni , y su par de Economía y Finanzas, Pablo Olivares , brindaron precisiones sobre la situación y anticiparon cambios en los regímenes horarios y de Salud Mental, así como también futuras subas de sueldo.

"Los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va a ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo", sostuvo Olivares, aunque aclaró que esa canasta se pública mensualmente por el INDEC y que justamente el número se conocerá este miércoles.

Continúa la tensión con la policía de Rosario

Ahora se está llevando a cabo una reunión de los efectivos con el jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, Guillermo Fabricio Solari, para intentar destrabar el conflicto. Piden que den marcha atrás con la baja de 20 efectivos que habían sido denunciados.

Uno de los oficiales que reclama en la puerta de la Jefatura de Policía anticipó cómo seguirán con la medida de fuerza y pidió que reincorporen a los policías que fueron dados de baja mientras avanza la investigación.

policia acuartelada santa fe 2026 El sueldo promedio de un policía que recién ingresa en Santa Fe ronda los $1.300.000 mensuales.

"Si hay una solución para los compañeros que pasaron a disponibilidad, las unidades van a volver a la calle a trabajar. Vamos a seguir con la manifestación, pero con los móviles operativos. Si no, la protesta sigue", dijo el efectivo en diálogo con TN.

"Lo salarial se va a hablar en otro encuentro con el gobernador. Ahora nos vamos a reunir con el jefe de provincia para hablar con el tema de las sanciones de nuestros compañeros que pasaron a disponibilidad", agregó.

Qué reclaman los policías de Santa Fe

Parte de la policía de Santa Fe se acuarteló en las últimas horas en medio de un creciente reclamo por mejoras salariales, condiciones laborales y mayor asistencia en materia de salud mental. La protesta incluyó manifestaciones frente a distintos cuarteles y la Casa de Gobierno provincial, protagonizadas principalmente por familiares de los efectivos.

El conflicto expone un fuerte malestar dentro de la fuerza, que denuncia la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la precariedad en el equipamiento y la falta de acompañamiento médico y psicológico adecuado.

Uno de los principales ejes del reclamo es el nivel salarial. Actualmente, el sueldo promedio de un policía que recién ingresa en Santa Fe ronda los $1.300.000 mensuales. Sin embargo, según denuncian los propios efectivos y sus familias, ese ingreso resulta insuficiente y depende en gran medida del cobro de adicionales por horas extra o servicios operativos.