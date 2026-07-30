Más de 650 camiones estuvieron varados en Neuquén por el cierre del Paso Cristo Redentor y el temporal en la cordillera

Las intensas nevadas, las temperaturas bajo cero y el cierre del cruce provocaron un fuerte colapso en los pasos fronterizos neuquinos. Vialidad Nacional habilitó el tránsito, pero la apertura no alcanzó para normalizar la circulación.

Más de 650 camiones permanecieron detenidos este miércoles en distintos puntos de Neuquén a la espera de cruzar hacia Chile , en una situación que se prolonga desde hace varios días como consecuencia del cierre del Paso Internacional Cristo Redentor , en Mendoza , y de las adversas condiciones climáticas en la cordillera .

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Si bien Vialidad Nacional habilitó el tránsito por el Paso Internacional Pino Hachado poco después de las 10:30 , la apertura no alcanzó para normalizar la circulación y las largas filas continuaban sobre las rutas nacionales 22 , 40 y 231 .

En el parte oficial emitido durante la mañana, Vialidad Nacional confirmó que Pino Hachado quedó habilitado para todo tipo de vehículos, aunque advirtió sobre condiciones de circulación complejas.

Entre los principales riesgos mencionó la presencia de hielo sobre la calzada , baja adherencia, fuertes ráfagas de viento, cielo cubierto, animales sueltos y posible caída de rocas en el kilómetro 48. Además, se mantuvo la portación obligatoria de cadenas para todos los vehículos que transiten por ese corredor internacional.

En el Paso Cardenal Samoré , ubicado sobre la Ruta Nacional 231 , también se permitió la circulación con precaución debido al pronóstico de nuevas nevadas durante la tarde.

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que el paso se liberó de manera escalonada para evitar una mayor congestión en la frontera. "Está habilitado, está lloviendo y neviscando en la zona alta de la cordillera. Por el momento se van liberando tandas de 60", indicó.

El Paso Cristo Redentor se encuentra bloqueado por el temporal. Archivo

La previsión oficial era que entre 100 y 120 camiones lograran completar el cruce durante la jornada, aunque el funcionario aclaró que el número definitivo dependerá de la evolución del clima.

Pese a la reapertura parcial, el problema continúa agravándose porque el ingreso de nuevos transportes supera la cantidad de vehículos que consiguen atravesar la frontera. "Uno libera 100 camiones, pero llegan 150", resumió Cruz, al describir la dinámica que mantiene saturado el sistema.

Las mayores concentraciones de camiones se registraban en Las Lajas, Zapala, Cutral Co y Arroyito, mientras que en el Paso Cardenal Samoré la fila alcanzaba aproximadamente cuatro kilómetros.

El cierre del Cristo Redentor trasladó el problema a Neuquén

El origen de la congestión está directamente relacionado con el cierre del Paso Cristo Redentor, en Mendoza, que continúa fuera de servicio por las intensas nevadas en alta montaña y todavía no tiene una fecha confirmada de reapertura.

De acuerdo con la normativa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), cuando un paso internacional queda inhabilitado, los camiones deben ser derivados hacia el siguiente corredor disponible.

Esa situación provocó que buena parte del tránsito internacional que habitualmente utiliza el corredor mendocino fuera redireccionado hacia los pasos fronterizos de Neuquén.

El jefe de Tránsito Rural de Las Lajas, Gustavo Herrera, señaló que algunos transportistas acumulaban más de 48 horas de espera para cruzar a Chile al menos hasta el miércoles.

El temporal podría empeorar el panorama

Las autoridades advirtieron que la situación podría complicarse aún más durante los próximos días. Según Defensa Civil, unas 800 unidades que actualmente circulan por Mendoza podrían dirigirse hacia Neuquén si el Cristo Redentor continúa cerrado.

"Tenemos un flujo vehicular constante de alrededor de 800 camiones que podrían estar circulando y llegando hasta acá", explicó Carlos Cruz, lo cual podría generar un nuevo colapso.

A esa situación se suma el pronóstico meteorológico, que anticipa nuevas lluvias, nevadas, fuertes vientos y temperaturas de entre -7 °C y -8 °C en distintos sectores de la cordillera, condiciones que podrían extenderse hasta el fin de semana.

Del lado chileno, además, permanecen habitualmente entre 100 y 120 camiones esperando completar los trámites para ingresar a la Argentina, y las autoridades trasandinas pueden disponer el cierre preventivo del paso si el clima vuelve a deteriorarse.

Amplio operativo de asistencia

Frente a la magnitud del operativo, la Secretaría de Emergencias desplegó puestos médicos avanzados en Cutral Co y Las Lajas, mientras que en Zapala la asistencia sanitaria se concentra en la base del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

También se reforzó la presencia de efectivos de Seguridad Vial, Policía y equipos municipales a lo largo de las rutas 22, 40, 237 y 242, además de corredores estratégicos como Siete Lagos, Villa Pehuenia, Caviahue-Copahue, Arroyito, Zapala y Pino Hachado.

Las autoridades provinciales analizan además instalar nuevos puestos de control y asistencia en Añelo y Chos Malal ante la posibilidad de que parte del tránsito pesado intente ingresar por el norte neuquino. Para Carlos Cruz, el despliegue representa uno de los operativos más importantes que presenció la provincia en la última década.