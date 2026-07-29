Inminente regreso de las lluvias al AMBA: qué día llegarán las tormentas más fuertes y qué pasará con el frío + Agregar ámbito en









El jueves será el último día con buenas condiciones meteorológicas antes del cambio de escenario. Según el SMN, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado hacia la noche, con temperaturas que se ubicarán entre los 9 y 17 grados.

Inminente regreso de las lluvias al AMBA: qué día llegarán las tormentas más fuertes y qué pasará con el frío.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una particular semana con condiciones más propias de la primavera que del invierno, con temperaturas agradables y jornadas estables. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comienza a confirmar el regreso de la inestabilidad, con lluvias y tormentas que marcarán el cierre de las vacaciones de invierno.

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Este miércoles se presentó con un clima agradable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilaron entre los 9 grados de mínima y los 15 de máxima, permitiendo disfrutar de una jornada tranquila pese al contexto invernal.

En tanto, el jueves será el último día con buenas condiciones meteorológicas antes del cambio de escenario. Según el SMN, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado hacia la noche, con temperaturas que se ubicarán entre los 9 y 17 grados.

El jueves será el último día con buenas condiciones meteorológicas antes del cambio de escenario. A partir del viernes, el panorama comenzará a desmejorar y el regreso de las lluvias será protagonista en el AMBA, con un período de mayor inestabilidad que coincidirá con los últimos días del receso escolar.

Qué día vuelven las lluvias al AMBA De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, el viernes será el día en el que volverán las precipitaciones a Buenos Aires. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y existe probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche.

Pese a la llegada de las lluvias, las temperaturas continuarán elevadas para la época del año: se prevé una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados, valores más cercanos a una jornada primaveral que a pleno invierno. El sábado continuará la inestabilidad, con posibilidad de chaparrones durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde se espera una mejora progresiva, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que permanecerán entre los 15 y 19 grados. Luego del paso de las lluvias, el cierre del fin de semana volvería a mostrar condiciones más estables. Para el domingo, el SMN anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante todo el día y un leve descenso térmico, con marcas estimadas entre los 8 y 16 grados. Finalmente, el comienzo de la próxima semana, que coincidirá con el regreso de las clases, mantendría la estabilidad. El lunes se espera con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 17 grados, sin lluvias previstas por el momento.

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