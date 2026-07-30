El clima extremo desafía a la minería: rescates, operaciones suspendidas y una nueva alerta tras la tragedia aérea en San Juan

Nevadas históricas, temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, vientos de 150 km/h y una ola de calor en altura pusieron a prueba a la minería. Los rescates en la Puna, la suspensión de operaciones y el accidente del helicóptero en San Juan vuelven a poner el foco sobre la gestión del riesgo en zonas extremas.

La emergencia también mostró el rol que asumieron las compañías mineras como soporte logístico de los organismos provinciales.

Las postales de la cordillera completamente cubierta de nieve fueron celebradas por el sector hídrico, pero para la industria minera representaron uno de los mayores desafíos operativos de los últimos años. A las históricas nevadas, el frío extremo y el viento blanco registrados en la Puna se sumaron ahora nuevos pronósticos de tormentas, ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora, viento Zonda y fuertes nevadas que volverán a afectar la alta montaña.

El escenario ocurre apenas días después del accidente del helicóptero Bell 412 en San Juan , que dejó siete víctimas fatales mientras participaban de una capacitación para fortalecer la respuesta ante emergencias. La tragedia reforzó un debate que atraviesa toda la actividad extractiva: operar en algunos de los territorios más inhóspitos del país exige protocolos cada vez más robustos frente a fenómenos meteorológicos cuya intensidad ya supera los registros históricos.

Según anticipó la comunicadora meteorológica Cindy Fernández, de Meteored, el cierre de julio vuelve a presentar un escenario de alto impacto. Un profundo centro de baja presión proveniente del Pacífico (El Niño) interactúa con masas de aire cálido y húmedo generando un combo de nevadas intensas, lluvias persistentes, viento Zonda, viento blanco y ráfagas que podrían alcanzar los 150 km/h en sectores cordilleranos de Catamarca y La Rioja, mientras que San Juan y Mendoza volverán a registrar importantes acumulaciones de nieve.

La especialista recordó que julio estuvo marcado por "grandes contrastes", con históricas nevadas en la cordillera, frío extremo persistente en el sur, episodios de Zonda y tormentas severas en distintas regiones del país.

El viernes 31 de julio el tiempo severo comenzará a extenderse hacia otras regiones del país. Las nevadas persistirán en el sur patagónico y volverán a intensificarse sobre la cordillera de Neuquén, Mendoza y San Juan , donde se esperan acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros.

Al mismo tiempo, Fernández pronosticó que la cordillera desde Neuquén hasta Jujuy registrará un marcado incremento del viento del oeste. Se prevén velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 120 km/h en alta montaña. En el oeste de La Rioja y Catamarca el panorama será todavía más adverso, con alerta naranja por ráfagas de hasta 150 km/h y posibilidad de viento blanco asociado a la nieve.

El viento tampoco dará tregua sobre las llanuras. Santiago del Estero, Santa Fe, Chaco, Formosa, sectores de Salta y parte de San Luis, Córdoba, San Juan y La Rioja permanecerán bajo alerta amarilla por ráfagas del noroeste que podrán alcanzar los 90 km/h.

Mientras tanto, la región pampeana será el escenario del encuentro entre una masa de aire muy cálida y húmeda proveniente del norte y otra más fría que avanzará desde el sur acompañando un frente frío. "La profundización de un sistema de baja presión sobre el Atlántico, en un proceso conocido como ciclogénesis, potenciará el desarrollo de tormentas fuertes sobre La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero", sostuvo la experta de Meteored.

Las incidencia climáticas afectan la minería.

Las tormentas avanzarán de sudoeste hacia noreste durante gran parte del viernes. Si bien no se descarta la ocurrencia puntual de granizo y ráfagas cercanas a los 100 km/h, el principal riesgo estará asociado a las precipitaciones. Los modelos meteorológicos muestran sectores donde podrían acumularse más de 50 milímetros en pocas horas, una cantidad suficiente para provocar anegamientos temporarios en áreas urbanas y rurales.

Según Cindy Fernández, a partir del sábado el frente frío avanzará hacia el noreste y las condiciones comenzarán a mejorar rápidamente de sur a norte. Sin embargo, la inestabilidad persistirá durante parte de la jornada sobre el centro y norte del Litoral, antes de que el sistema abandone definitivamente el país. "Los pronósticos todavía podrían registrar ajustes en la ubicación y la intensidad de los fenómenos más severos, por lo que será importante seguir las próximas actualizaciones y los alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional", afirmó.

La Puna quedó aislada y obligó a desplegar rescates inéditos

La magnitud del temporal quedó reflejada especialmente en Catamarca, donde numerosos trabajadores, turistas y contratistas quedaron aislados en plena cordillera. Uno de los casos más relevantes ocurrió en las operaciones de Rio Tinto, donde 14 empleados y contratistas quedaron varados por la intensidad del fenómeno meteorológico en Antofagasta de la Sierra.

La compañía informó que todos fueron rescatados mediante un operativo extraordinario desarrollado en alta montaña y bajo condiciones geográficas extremas. "Este resultado fue posible gracias a un operativo de rescate extraordinario, desarrollado en un entorno de alta montaña y bajo condiciones meteorológicas y geográficas extremas", sostuvo la empresa en un comunicado recibido por Energy Report.

Como consecuencia del temporal, Rio Tinto decidió mantener suspendidas preventivamente las actividades en sus operaciones del Salar del Hombre Muerto hasta restablecer condiciones seguras. "Nuestra prioridad inmediata es cuidar a todos nuestros empleados y contratistas", señaló la compañía, que además anunció una revisión integral del episodio para fortalecer su capacidad de respuesta frente a futuros eventos meteorológicos extremos.

Cuatro mineros sobrevivieron tres noches bajo un temporal

Otro de los episodios que conmovió al sector fue la aparición con vida de cuatro trabajadores mineros que permanecieron desaparecidos durante tres noches en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca.

Los trabajadores soportaron temperaturas cercanas a 30 grados bajo cero y vientos blancos que habrían superado los 140 km/h. Noticias Mineras

El secretario general de AOMA, Gustavo Molina, calificó el desenlace como un verdadero milagro. "Estamos hablando prácticamente de un milagro de que los hayamos encontrado", dijo el gremialista, según reprodujo Noticias Mineras.

Según explicó, dos de los operarios permanecieron dentro de la camioneta mientras que los otros dos salieron caminando para intentar encontrar señal telefónica y orientar a los equipos de rescate.

Los trabajadores soportaron temperaturas cercanas a 30 grados bajo cero y vientos blancos que habrían superado los 140 km/h. "Están lúcidos. Obviamente tienen la repercusión de haber pasado condiciones extremas, pero lo importante es que están bien", afirmó Molina.

El dirigente sindical también adelantó que deberá investigarse si los protocolos vigentes resultan suficientes frente a eventos climáticos de semejante magnitud. "Esto nos dejó una enseñanza para mejorar. La tormenta fue mucho más grande de lo que esperábamos", reconoció.

Empresas mineras se convirtieron en parte del operativo de emergencia

La emergencia también mostró el rol que asumieron las compañías mineras como soporte logístico de los organismos provinciales. En Catamarca, Zijin-LIEX movilizó más de 50 operarios mineros y más de diez equipos pesados para colaborar en el rescate de personas atrapadas por las intensas nevadas en la zona del Balcón del Pissis.

El campamento del proyecto de litio Tres Quebradas (3Q) funcionó como base operativa y refugio para 39 personas, entre ellas mujeres y niños.

La empresa informó que brindó alojamiento, asistencia médica, alimentos, agua potable, oxígeno, carbón para calefacción, ropa de abrigo y apoyo logístico mientras continuaban las tareas de rescate coordinadas junto con fuerzas de seguridad, organismos provinciales, personal sanitario, guías de montaña y prestadores turísticos.

La mina de oro Veladero, en San Juan, suspendió preventivamente su producción por las fuertes nevadas. "La operación, controlada por Barrick y Shandong Gold, evacuó en helicóptero a parte de sus trabajadores porque los caminos de acceso permanecen cerrados", se informó.

En Salta también comenzaron lentamente las tareas de recuperación. Tras varios días de intensas nevadas, equipos de la mina Tincalayu iniciaron el despeje de caminos para restablecer el acceso al campamento minero, donde la acumulación de nieve superó en algunos sectores el metro de altura.

El periódico salteño La Unión de los Andes reveló que los operarios que actualemente, las nevadas cesaron y el cielo permanece completamente despejado, lo que permite que las máquinas trabajen con mayor seguridad y eficiencia. "Las tareas se concentran en remover la importante cantidad de nieve acumulada sobre los accesos al yacimiento, donde se puede apreciar la existencia de más de un metro de altura de acumulación", había informado días atrás.

San Juan: la nieve trae alivio hídrico, pero también mayores desafíos operativos

Paradójicamente, el mismo fenómeno que complicó las operaciones mineras representa una excelente noticia para la disponibilidad de agua en San Juan.

Según explicó el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables, David Devia, la provincia atraviesa un evento extraordinario que no se registraba desde hace entre 22 y 25 años. "Las expectativas son bastante buenas. Lo positivo es que la intensidad de estas nevadas es muy superior a lo que hemos tenido en años anteriores", afirmó el funcionario, tal como publicó Minería y Desarrollo.

Desde el proyecto cuprífero Los Azules, el geólogo Mario Hernández destacó que las sucesivas nevadas, acompañadas por temperaturas bajo cero, permitieron lograr una compactación óptima de la nieve y reducir las pérdidas por sublimación.

De hecho, Los Azules suspendió temporalmente sus actividades y desmovilizó al personal que trabajaba en el campamento Candadito, ubicado a 3.150 metros sobre el nivel del mar. La decisión fue adoptada por la Mesa de Contingencias Climáticas de la compañía ante los pronósticos que prevén intensas precipitaciones níveas y condiciones adversas hasta esta semana en curso, la última de julio. La evacuación de los trabajadores, que cumplían funciones en vialidad, seguridad, salud y hotelería, se realizó mediante una caravana de vehículos livianos escoltada por maquinaria pesada, la Brigada de Emergencias y una ambulancia, bajo monitoreo satelital permanente.

Si bien el campamento contaba con reservas suficientes de agua, alimentos y combustible para mantener la operación, la empresa optó por priorizar la seguridad del personal. Las obras preparatorias para la futura construcción de la mina -entre ellas mejoras en los caminos de acceso e instalación de alcantarillas- se reanudarán una vez que las condiciones meteorológicas permitan el regreso seguro al yacimiento, ubicado a unos 79 kilómetros de Barreal.

Al mismo tiempo, los temporales también permitieron recuperar significativamente las reservas de los embalses provinciales. Según Devia, los diques Caracoles y Punta Negra ya superan sus cotas de seguridad, mientras que las reservas hídricas provinciales crecieron más de un 100% respecto del inicio del ciclo.

Sin embargo, el funcionario advirtió que ello no modifica la tendencia estructural de escasez provocada por el cambio climático. "Estamos muy por debajo de lo que sería un valor promedio. El cambio climático se evidenció y es parte de la realidad. Si el otro año vuelve a bajar la oferta, ya tendremos un pulmón para sostener las demandas", sostuvo Devia.

Alertas:#nevadas persistente en toda la Patagonia, hasta 40 cm en cordillera y 30 cm en zonas bajas,#lluvias en el norte patagónico, se destaca en nivel naranja el sur de la cordillera de Neuquén,#viento con ráfagas hasta 90 km/h en cordillera de Mendoza y oeste de Neuquén. pic.twitter.com/OnBsxVpy1O — Meteored Argentina (@MeteoredAR) July 30, 2026

La tragedia del helicóptero reabre el debate sobre la gestión del riesgo

En medio de este escenario de creciente complejidad climática, San Juan sufrió además la tragedia del helicóptero Bell 412 que se precipitó en la Quebrada de la Chilca, cerca del Parque Provincial Ischigualasto.

Las siete personas que viajaban a bordo fallecieron mientras participaban de una capacitación destinada a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales. Entre las víctimas se encontraban cuatro funcionarios provinciales, dos brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias y el piloto.

El Bell 412 estaba preparado para realizar tareas de rescate, asistencia y combate de incendios. La aeronave impactó en un terreno desértico, con escasa vegetación y accesos terrestres limitados.

Las tareas de recuperación de los cuerpos demandaron un operativo de enorme complejidad debido al difícil acceso, obligando a los rescatistas a recorrer varios kilómetros en camionetas y posteriormente caminar durante aproximadamente tres horas por terrenos montañosos antes de llegar al lugar del siniestro. La investigación sobre las causas del accidente quedó en manos de la Justicia Federal y de la Junta de Seguridad del Transporte.

Una industria cada vez más expuesta a fenómenos extremos

Los últimos episodios muestran que la minería argentina enfrenta un escenario climático cada vez más desafiante. Nevadas récord, temperaturas extremas, viento blanco, olas de calor en altura y fenómenos atmosféricos de intensidad inédita obligan a revisar protocolos, reforzar la logística y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Al mismo tiempo, también dejaron en evidencia la importancia de la coordinación entre empresas, comunidades, fuerzas de seguridad, organismos públicos y equipos de rescate, cuya actuación permitió evitar consecuencias aún mayores en algunas de las regiones más inhóspitas y estratégicas para el desarrollo minero del país.