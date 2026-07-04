Alerta oficial de ANSES: cómo evitar estafas virtuales y proteger tus datos personales

El organismo recordó cuáles son los únicos canales habilitados para realizar gestiones y advirtió sobre el aumento de fraudes que buscan robar información.

ANSES reiteró que todos sus trámites son gratuitos y que nunca solicita claves, datos bancarios ni pagos por mensajes o llamadas.

ANSES emitió una nueva advertencia dirigida a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales, ante el crecimiento de las estafas virtuales que usan el nombre del organismo para engañar a los usuarios. Los delincuentes se comunican mediante llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, SMS o correos electrónicos, con el objetivo de obtener datos personales , información bancaria o claves de acceso a cuentas.

Desde ANSES remarcaron que nunca solicitan datos personales, contraseñas, claves de seguridad, números de tarjetas, CBU, alias ni códigos de verificación por teléfono, correo electrónico, redes sociales o aplicaciones. Además, recordaron que todos los trámites del organismo son gratuitos y no requieren intermediarios , gestores ni pagos para acceder a un beneficio.

La advertencia cobra especial durante los primeros días de julio, cuando miles de beneficiarios consultan el calendario de pagos, los aumentos de haberes y las distintas prestaciones administradas por el organismo. Los estafadores suelen aprovechar esos períodos para hacerse pasar por empleados de ANSES y ofrecer supuestos bonos extraordinarios, actualizaciones de datos o beneficios inexistentes con el fin de obtener información sensible de las víctimas.

Las maniobras detectadas empiezan, por lo general, con una llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp, en el que una persona asegura trabajar en ANSES. El supuesto empleado informa que el beneficiario tiene un bono pendiente de cobro, un aumento especial o un trámite que requiere una actualización urgente de datos. Para avanzar con ese procedimiento, solicita información personal o bancaria.

En otros casos, los delincuentes envían enlaces que dirigen a páginas falsas . Ahí intentan que la víctima ingrese su CUIL, contraseña de Mi ANSES o datos bancarios. Esa información luego se usa para acceder a cuentas personales o cometer distintos tipos de fraude.

También se registraron intentos en los que los estafadores piden un código de verificación que llega por SMS o WhatsApp. Ese código permite validar accesos a cuentas o aplicaciones y, si la víctima lo comparte, los delincuentes pueden tomar el control de distintos servicios digitales vinculados a su identidad.

ANSES recordó que ningún trabajador del organismo está autorizado a pedir esa clase de información. Tampoco solicita instalar aplicaciones en el celular, compartir la pantalla del dispositivo ni efectuar pagos para agilizar un trámite o acceder a una prestación.

Los canales oficiales de ANSES: las únicas vías para realizar trámites seguros

Para evitar engaños, ANSES reiteró que toda la información sobre prestaciones, calendarios de pago, turnos y gestiones se publica exclusivamente a través de sus canales oficiales.

Los beneficiarios pueden realizar consultas y trámites mediante el sitio web oficial del organismo, la aplicación Mi ANSES, la línea telefónica gratuita 130, las oficinas de atención distribuidas en todo el país y las redes sociales verificadas de la institución. Esos son los únicos medios habilitados para brindar información oficial y gestionar prestaciones.

El organismo también recordó que el chatbot oficial Tina es otro canal válido para responder consultas frecuentes relacionadas con prestaciones y trámites. Cualquier otro perfil o número que se presente como representante de ANSES debe verificarse antes de compartir información personal.

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Qué datos personales nunca debes compartir por teléfono o WhatsApp

ANSES fue enfática al señalar que existen datos que jamás deben entregarse a terceros, incluso cuando quien realiza el contacto asegure pertenecer al organismo. Entre ellos se encuentran la clave de Mi ANSES, las contraseñas bancarias, los códigos de verificación enviados por SMS, el token de seguridad, el número completo de tarjetas de débito o crédito, el código de seguridad (CVV), el CBU, el alias y cualquier otra credencial de acceso a cuentas personales.

Tampoco deben compartirse fotos del DNI, selfies para validar identidad o capturas de pantalla de aplicaciones bancarias cuando el pedido proviene de un número desconocido. Los ciberdelincuentes utilizan esa información para suplantar la identidad de las víctimas o acceder a productos financieros a su nombre.

Otra recomendación consiste en no ingresar a enlaces recibidos por mensajes de texto o WhatsApp que prometan bonos extraordinarios, aumentos de haberes o beneficios especiales. ANSES aclaró que todas las novedades sobre pagos, actualizaciones y programas se comunican únicamente mediante sus plataformas oficiales y nunca requieren confirmar datos personales a través de un enlace externo.

Finalmente, el organismo recordó que, ante cualquier duda, es preferible consultar directamente por los canales oficiales antes de responder una llamada o un mensaje.