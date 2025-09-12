Horror en Pilar: encontraron a una mujer descuartizada y su novio intentó suicidarse

La víctima llevaba más de una semana desaparecida. El novio fue detenido por su presunta responsabilidad y debió ser hospitalizado.

El femicidia tiene 26 años y era novio de la víctima.

Una mujer apareció este jueves descuartizada en un departamento de la localidad de Pilar. Llevaba diez días desaparecida y por el hecho detuvieron a su novio, quien intentó suicidarse.

El detenido se llama Oscar Ángel Benítez (26) y fue arrestado por su presunta responsabilidad en el femicidio de Solange Sanabria Ventura (25), hallada en un departamento sobre la avenida Rivadavia al 700, en Pilar.

El arresto de Benítez se dio poco después de intentar quitarse la vida, al verse cercado por los efectivos. La causa está caratulada como "femicidio" e "intento de suicidio".

Los agentes accedieron a la vivienda luego de la denuncia una vecina. La mujer dio aviso tras percibir un olor nauseabundo proveniente del inmueble.

Poco después, ingresaron y encontraron el cuerpo de la víctima envuelto en una bolsa de nylon, en avanzado estado de descomposición, y con signos de mutilación parcial.

Dentro del departamento se encontraba Benítez, quien presentaba cortes en las muñecas; de allí, los investigadores presumen que intentó quitarse la vida al comprobar la llegada de la Policía. Sin embargo, falló y fue derivado a un hospital de la zona, donde permanece internado con custodia.

Las lesiones de la víctima

Un médico policial confirmó que la víctima presentaba mutilaciones en ambas piernas, a la altura de las rodillas, y en el brazo izquierdo. Ahora resta el análisis de la autopsia, que determinará las causas y el momento exacto de la muerte.