Swiss Medical inauguró un nuevo Centro Médico en Pilar.

Se trata del cuarto punto de atención de alta calidad dentro del municipio y contará con profesionales de más de 40 especialidades.

Este nuevo Centro tiene atención de más de 40 especialidades, entre las que se encuentran pediatría, ginecología, dermatología y odontología. La atención cardiológica estará a cargo de profesionales del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Respecto al equipamiento, la nueva sede de Swiss Medical tendrá tecnología de última generación para realizar resonancias magnéticas, radiografías, ecografías, mamografías y radiografías panorámicas odontológicas, entre otros estudios que podrán realizarse en el mismo lugar.

La construcción de este Centro Médico implicó una inversión superior a u$s5 millones y se espera que genere 200 puestos de trabajo. Se trata de la sede número 19 de Swiss Medical y se suma a los 11 sanatorios propios, además de contar con más de 4.000 instituciones en su cartilla en todo el país.

Claudio Belocopitt, dueño de la prepaga, destacó la apertura de este nuevo Centro y sostuvo: “Nuestro propósito es que las personas vivan más y mejor, y no hay mejor ejemplo de eso que aperturas como la que estamos presenciando. Los centros médicos son una inversión exclusivamente en servicio de nuestros socios: más lugares de atención, con la máxima calidad, cerca de la gente. Sabemos cuánto esperaron los clientes de la zona y cuánto valorarán este centro, y estamos muy felices de abrirlo”.

El nuevo espacio profundiza una tendencia iniciada por Swiss Medical en Argentina con su Centro Médico del shopping DOT: ubicar servicios de salud en polos de conveniencia para reducir la ansiedad que muchas veces acompaña una consulta, en un entorno más amigable, con estacionamiento y la posibilidad de resolver otras tareas en el mismo recorrido.

Desde Swiss Medical afirman al respecto: “Nos esforzamos por brindar la mejor experiencia en salud. Los centros médicos dentro de los shoppings son un claro ejemplo: máxima calidad médica y tecnología de punta en un ambiente cercano y cómodo. Vimos el impacto positivo del DOT y por eso redoblamos la apuesta en Pilar”.