Subtes: cierra una estación clave de la Línea B por tres meses







Los trabajos incluyen pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces led, mobiliario, señalética, señalización braille y restauración de murales. Además, avanzan los trabajos en Carlos Gardel, Plaza Italia y Agüero. Ya pusimos en valor once estaciones y las obras continuarán en otras doce.

El próximo lunes cierra la estación Uruguay por una renovación integral.

La estación Uruguay de la Línea B permanecerá cerrada a partir del lunes 15 de septiembre por un plazo estimado de tres meses, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que impulsa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE). El objetivo de esta obra es modernizar la infraestructura y optimizar la experiencia de los pasajeros.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De este modo, Uruguay se suma a las estaciones Carlos Gardel (Línea B), Plaza Italia y Agüero (Línea D), que también se encuentran clausuradas por remodelaciones.

Detalles de las renovaciones en la Línea B El plan de intervención contempla tareas de impermeabilización, colocación de revestimientos de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, pintura, reemplazo completo de pisos, incorporación de nuevas luces LED y renovación de la señalética. Además, se instalará señalización braille en pasamanos y pórticos, junto con nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En materia de impermeabilización, los trabajos incluirán inyecciones, tratamientos de juntas y aplicación de productos de última generación.

Subte estación Pasteur - AMIA Línea B.jpg Se realizan obras en distintas estaciones de subte. SBASE

El proyecto también abarca la restauración de cuatro murales ubicados en vestíbulos y andenes. Estas tareas están a cargo de restauradores profesionales, con el fin de preservar el valor cultural y artístico de la estación. Alcance de las obras Las obras se extenderán sobre accesos, galerías de escaleras (tanto pedestres como mecánicas), vestíbulos y andenes. La meta es garantizar una circulación más cómoda, ordenada y segura, transformando la estación en un espacio moderno y mejor iluminado. Avance del Plan de Renovación Integral Hasta el momento, se pusieron en valor once estaciones: Castro Barros, Lima y Acoyte (Línea A), Pueyrredón y Pasteur-AMIA (Línea B), San Martín (Línea C), Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron trece paradores del Premetro, entre ellos: Ana María Janer, Cecilia Grierson, Mariano Acosta, Ana Díaz, Escalada, Presidente Illia, Parque de la Ciudad, Pola, Centro Cívico Lugano, Nuestra Señora de Fátima, Intendente Saguier, Somellera y Fernández de la Cruz. Próximas obras El programa continuará en las estaciones Loria, Río de Janeiro, Piedras y Congreso (Línea A); Malabia (Línea B); y Tribunales (Línea D). También ya se lanzaron licitaciones para la renovación de Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).