Impactante hallazgo del cometa 3I/ATLAS: detectan erupciones de "volcanes de hielo" en plena actividad + Seguir en









Nuevas observaciones revelan la presencia de criovolcanes activos en el cometa interestelar 3I/ATLAS y abren una ventana inédita a su misteriosa composición interna.

El cometa 3I/ATLAS mostró actividad inusual al liberar chorros helados mientras se acercaba al Sol.

El cometa 3I/ATLAS sorprendió a la comunidad científica al mostrar señales claras de erupciones de “volcanes de hielo”, un fenómeno observado mientras el cuerpo interestelar se acercaba al Sol y liberaba chorros helados desde su superficie. Este comportamiento permite sospechar cómo está compuesto su interior y por qué exhibe actividad tan inusual.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Astrónomos detectaron que, a medida que el cometa avanzaba hacia el Sol, múltiples criovolcanes entraron en erupción. Este fenómeno fue descrito en un estudio publicado en el servidor de preprints arXiv el 24 de noviembre, trabajo que ya captó la atención de medios especializados en astronomía. Según los investigadores, estas emisiones podrían ser producto directo de la mezcla de materiales que forman el núcleo del objeto.

atlas Los científicos que analizaron su comportamiento señalan que la composición del cometa podría explicar la activación de esos “chorros helados”. Aunque el estudio aún no pasó por revisión de pares, sus conclusiones lo vinculan directamente con los cuerpos transneptunianos de nuestro propio sistema solar.

“Todos quedamos sorprendidos”, afirmó Josep Trigo-Rodríguez, autor principal de la investigación e integrante del Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC/IEEC), en diálogo con Live Science. El especialista explicó: “Siendo un cometa formado en un sistema planetario remoto, es notable que la mezcla de materiales que conforman la superficie del cuerpo tenga semejanzas con los objetos transneptunianos”.

Una oportunidad científica única antes de que se vaya para siempre Desde su hallazgo en julio por astrónomos de la NASA, el cometa generó innumerables debates, incluidos los provenientes del público en redes sociales, donde algunos llegaron a especular con la posibilidad de que se tratara de una nave extraterrestre. Los expertos, sin embargo, descartaron esa teoría rápidamente y reafirmaron que se trata de un visitante originado en un sistema estelar desconocido.

COMETA 31 ATLAS NASA El 3I/ATLAS es apenas el tercer objeto interestelar registrado y ofrece una chance excepcional para estudiar condiciones que existían alrededor de otras estrellas e incluso rastrear su origen, posiblemente miles de millones de años anterior a nuestro sistema solar. Por eso los investigadores aceleran los estudios antes de que el cometa se aleje definitivamente en 2025. Para esta nueva investigación, Trigo-Rodríguez y su equipo utilizaron el Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec, en Cataluña, complementando sus datos con los de otros observatorios de la zona. Observaron el cometa durante su perihelio, el 29 de octubre, etapa en la que los cometas se calientan y subliman el hielo de su superficie, liberando gas detectable desde la Tierra.