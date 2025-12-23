Los pumas comenzaron a cazar pingüinos en la Patagonia y esto es un gran avance ecológico por este motivo + Seguir en









Este hecho marca cambios profundos y favorables en los ecosistemas que se están recomponiendo.

Los pumas volvieron a cazar pinguinos en la Patagonia Mitchell Serota

En el Parque Nacional Monte León, un área protegida de Santa Cruz, está ocurriendo algo que, hasta hace pocos años, parecía impensado: los pumas comenzaron a alimentarse de pingüinos de Magallanes.

Aunque estos grandes depredadores terrestres siempre fueron asociados a la caza de guanacos y otros mamíferos, su "nueva dieta" no es una anomalía alarmante, y la ciencia interpreta el comportamiento como una señal de recuperación ecológica. A continuación, conocé los detalles.

Los pumas volvieron a cazar pingüinos en la Patagonia Mitchell Serota ¿Por qué los pumas ahora cazan pingüinos? De acuerdo con la investigación publicada en la revista "Proceedings of the Royal Society", durante gran parte del siglo XX, la expansión de la ganadería ovina provocó una persecución de grandes carnívoros como pumas y zorros, considerados una amenaza.

"Esto liberó las costas de Patagonia de depredadores, lo cual permitió que los pingüinos, que habitualmente nidifican en islas, comiencen a colonizar las costas continentales y formar grandes colonias de nidificación", señaló Emiliano Donadio, director científico de Rewilding Argentina y coautor del estudio, para Infobae.

Sin embargo, el escenario volvió a cambiar cuando esas mismas tierras se transformaron en parque nacional. La disminución de la caza y la restauración del ambiente facilitaron el regreso del puma, que se encontró con los pingüinos en época de cría. Una fuente de alimento abundante, predecible y concentrada durante varios meses del año.

Isla-Pinguino-03-1 Entre 2019 y 2023, el equipo científico de Donadio empleó collares GPS en catorce pumas y cámaras trampa para registrar que los felinos ajustaron su comportamiento a esta nueva oportunidad: reducen sus desplazamientos, utilizan territorios más pequeños y concentran su actividad cerca de las colonias costeras. Incluso, se observó un aumento inusual de interacciones sociales entre individuos, especialmente entre hembras adultas, algo poco frecuente en una especie tan solitaria y territorial. Lejos de poner en riesgo a las aves, los censos muestran que la población de pingüinos se mantiene estable e incluso creció desde la creación del parque. Al mismo tiempo, esta dinámica reduce temporalmente la presión de caza sobre otras presas, como los guanacos, durante períodos sensibles de reproducción.

