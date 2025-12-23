Misterio en Bariloche: buscan a un hombre que desapareció mientras hacía trekking + Seguir en









Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, fue visto por última vez el 21 de noviembre en el Parque Nacional Nahuel Huapi. La denuncia se realizó casi un mes después.

Cámaras del Parque Nacional Nahuel Huapi captaron a Lucas Adrián Álvarez ingresando al Centro de Informes de Mascardi el 21 de noviembre por la tarde.

Lucas Adrián Álvarez desapareció hace más de un mes mientras realizaba una excursión de trekking en Bariloche y es buscado intensamente por las autoridades provinciales y nacionales, que en las últimas horas reforzaron el operativo en el Parque Nacional Nahuel Huapi y solicitaron colaboración a la comunidad para obtener cualquier dato que permita localizarlo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hombre tiene 39 años y fue visto por última vez el 21 de noviembre, aunque la denuncia por su desaparición fue radicada recién el 17 de diciembre por su familia. A partir de ese momento, se activaron distintos protocolos de búsqueda en la región cordillerana.

El último registro en el Parque Nacional El análisis de las cámaras de seguridad del Parque Nacional Nahuel Huapi permitió establecer que Álvarez ingresó el 21 de noviembre cerca de las 17:30 al Centro de Informes de Mascardi. Según esos registros, su objetivo era realizar trekking hacia la zona de Pampa Linda.

hombre desaparecido bariloche (1) La Fiscalía solicitó la colaboración de turistas, pobladores y prestadores ante cualquier información que ayude a dar con su paradero. MPF Con ese dato como punto de partida, el Ministerio Público Fiscal provincial dispuso el montaje de un operativo de búsqueda en la zona sur del parque, con especial foco en el área del cerro Tronador, uno de los sectores más complejos por su geografía y condiciones climáticas.

Testimonios y características físicas En el marco de la investigación, las autoridades tomaron contacto con el encargado del alojamiento donde se hospedaba Álvarez, quien señaló que este “expresó su intención de realizar una excursión en la montaña, sin retomar contacto alguno con su entorno cercano desde entonces”.

De acuerdo con las imágenes obtenidas en los accesos al parque, Álvarez vestía una remera verde, pantalón azul y llevaba una mochila grande. Es de contextura delgada, mide 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y el cabello muy corto. Además, posee tatuajes en ambos brazos y otro en la pierna izquierda. hombre desaparecido bariloche (3) Equipos especializados trabajan en la zona del cerro Tronador y Pampa Linda, con apoyo de drones y rastrillajes por tierra. Operativo y pedido a la comunidad La búsqueda se reactivó este lunes con el uso de drones y personal que trabaja por tierra. También se realizaron tareas en la zona de la Comarca Andina a partir de un llamado al 911, aunque el operativo principal continúa concentrado en Pampa Linda. Desde la Fiscalía difundieron un pedido formal de colaboración: “Se solicita a la comunidad, turistas, pobladores y prestadores que, ante cualquier información relevante -características físicas, vestimenta o posibles avistamientos-, se comuniquen de manera inmediata con el 911 RN Emergencias, con la unidad policial más cercana o con el teléfono de la Fiscalía en turno: 0294 4934681. También si alguna persona lo trasladó en su auto o lo vio al borde de la ruta haciendo dedo”. Las autoridades remarcan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda.

Temas Bariloche

desaparición