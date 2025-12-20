El puerto de Bahía Blanca tuvo un noviembre histórico y consolida su recuperación exportadora + Seguir en









Con casi un millón de toneladas embarcadas en el último mes, el complejo portuario mostró la mayor suba interanual del año. La soja y el trigo impulsaron el repunte, mientras Arabia Saudita y Perú ganaron protagonismo entre los principales destinos.

Puerto de Bahía Blanca.

El puerto de Bahía Blanca cerró noviembre con un desempeño excepcional que marca un punto de inflexión para el comercio exterior de la región. Según el último informe de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCPBB), durante el mes se embarcaron 990.969 toneladas, lo que representa un crecimiento interanual del 102% y la mayor suba registrada en lo que va del ciclo.

El salto no solo se explica por una mejora puntual, sino que confirma una tendencia de recuperación sostenida del complejo agroexportador bahiense. En el acumulado de los primeros once meses de 2025, el volumen total ya asciende a 11.724.437 toneladas, un 21,5% más que en igual período del año anterior.

Soja y trigo, los motores del repunte Dentro del mix de productos embarcados, el comportamiento de la soja fue uno de los datos más relevantes del mes. En noviembre se exportaron 407.734 toneladas de poroto, lo que implicó un salto de 12 puntos porcentuales en su participación dentro del total de embarques respecto de octubre.

El contraste es significativo si se tiene en cuenta que en noviembre de 2024 no se habían registrado envíos de soja, lo que refuerza la magnitud del cambio observado este año.

El trigo, en tanto, también mostró un desempeño sobresaliente, con una variación interanual positiva del 103%, anticipando un flujo más intenso de exportaciones de cara al avance de la cosecha fina. En sentido opuesto, los pellets de girasol fueron el único rubro relevante en retroceso, con una caída del 36%.

Reordenamiento de destinos y menor dependencia de China Otro de los aspectos destacados del informe es el cambio en el mapa de destinos internacionales. En el segmento de cebada, Arabia Saudita pasó a ocupar el primer lugar como comprador, desplazando a China en comparación con el mes previo. En el caso del trigo y el maíz, Perú se consolidó como un socio comercial clave, ubicándose como segundo destino en ambos cultivos y relegando a mercados históricamente relevantes como Bangladesh (en trigo) y Malasia (en maíz). Este reordenamiento refleja una mayor diversificación comercial, que reduce la dependencia de mercados específicos y aporta mayor previsibilidad a la operatoria portuaria. Desde la Bolsa de Cereales destacan que el crecimiento registrado en noviembre no responde solo a un efecto estadístico, sino que es resultado de una mayor fluidez logística, una mejor coordinación operativa y una respuesta más eficiente del puerto frente a la demanda internacional. Con estos indicadores, el complejo portuario bahiense se encamina a cerrar 2025 con un balance positivo.