Sorpresivo fin de semana XXL en Navidad para una provincia: quiénes tienen asueto el 26 de diciembre

El gobierno autoriza la suspensión de tareas para facilitar traslados y reuniones familiares, mientras que los servicios esenciales mantienen sus actividades.

Los bancos y entidades financieras no se adhieren al asueto administrativo del 26 de diciembre.

En este cierre del año, el calendario laboral sumó un cambio inesperado para miles de trabajadores bonaerenses. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un asueto administrativo que, al ubicarse el 26 de diciembre , configura un fin de semana extra largo para la administración pública.

Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial , busca brindar tiempo adicional a los trabajadores para planificar traslados , reuniones familiares y actividades recreativas, además de facilitar la logística de fin de año en todo el país.

Sin embargo, se aclaró que algunos servicios esenciales , como bancos, hospitales y organismos de seguridad, deberán mantener sus operaciones , garantizando la atención a los ciudadanos durante estas jornadas. A continuación, conocé los detalles.

A través del Decreto N.º 3063/2025 , publicado en el Boletín Oficial bonaerense, Axel Kicillof dispuso asueto administrativo para el viernes 26 de diciembre , además del 24 y el 31. Esta sólo alcanza al personal de la Administración Pública Provincial y fue firmada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Según se explicó, la decisión busca facilitar los desplazamientos y el reencuentro familiar durante las celebraciones de fin de año, en un período en el que se incrementa la circulación de personas dentro y fuera de la provincia.

Además, al ubicarse inmediatamente después de Navidad, permite a los trabajadores encadenar cuatro días consecutivos de descanso.

El Ejecutivo también invita al Poder Legislativo, al Judicial y a los municipios bonaerenses a adherirse a la medida, aunque la aplicación en esos ámbitos queda sujeta a decisiones propias de cada jurisdicción.

Quiénes quedan afuera del feriado

El asueto administrativo no es de aplicación general. La normativa establece que quedan excluidos todos los trabajadores que cumplen funciones consideradas esenciales, cuya actividad no puede interrumpirse por razones de seguridad, salud o asistencia social.

Entre estos sectores, se encuentran:

La Policía de la Provincia de Buenos Aires y el sistema de atención de emergencias 911.

El Servicio Penitenciario Bonaerense.

El personal hospitalario y del sistema integrado de emergencias sanitarias que deba garantizar guardias y servicios críticos.

Trabajadores del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia en hogares, casas de abrigo y dispositivos del sistema penal juvenil.

Personal afectado a la Línea 144, hogares de protección integral y áreas de alto riesgo del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

Agentes que participen del Operativo de Sol a Sol 2025–2026 y tareas de seguridad vial.

Además, el decreto aclara que los bancos y las entidades financieras no adhieren al asueto, por lo que mantienen su régimen habitual de atención al público, al tratarse de una jornada laboral normal dentro del calendario nacional.

Cómo funcionarán los servicios públicos el 26 de diciembre

Durante el asueto del 26 de diciembre, las dependencias administrativas de la provincia permanecerán cerradas, sin atención al público ni actividad habitual, salvo en aquellas áreas donde se dispongan dotaciones mínimas o esquemas especiales.

Los esenciales, como salud, seguridad, emergencias y asistencia social, operarán con normalidad o bajo sistemas de guardias reforzadas, según corresponda. En hospitales y centros de atención médica, la prestación de servicios críticos está garantizada, aunque algunas áreas podrían reducir su actividad.

En cuanto al transporte, la recolección de residuos y otros servicios municipales, su funcionamiento dependerá de la adhesión de cada municipio.

Por su parte, las entidades bancarias y financieras deberán mantener su jornada habitual. Los servicios no se verán interrumpidos y las sucursales estarán abiertas con normalidad para garantizar el desarrollo de operaciones.