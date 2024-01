Incendio en la fábrica de Felfort

En las últimas horas, se registró un incendio en la fábrica de chocolates Felfort. Bomberos y personal del SAME trabajan para controlar la situación.

La fábrica de chocolates Felfort, ubicada en Díaz Vélez y Gascón, en el barrio porteño de Almagro , se incendió durante la mañana de este viernes. Las llamas tomaron el segundo piso del edificio, aunque afortunadamente no se registran heridos .

Ahora, las inmediaciones se encuentran cerradas al tránsito mientras que personal de Bomberos y del SAME trabajan para mantener bajo control la situación. Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, el fuego "ya está controlado lo de Felfort, no hubo heridos".