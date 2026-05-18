Siguen los operativos contra la inseguridad: más de 30 detenidos en La Cava

El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema de seguridad en La Cava junto a Gendarmería y la Policía Bonaerense. En menos de un mes hubo 32 detenidos y secuestro de armas y drogas.

La principal novedad del dispositivo es que, por primera vez, oficiales municipales ingresan al interior del barrio para patrullar calles y pasillos junto con fuerzas provinciales y federales.

El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema de seguridad en La Cava, en la localidad de Beccar, con el objetivo de desarticular bandas criminales y reforzar la prevención del delito en uno de los barrios más complejos del distrito.

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El operativo se desarrolló de manera coordinada entre las Brigadas de la Patrulla Municipal, Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía Bonaerense. La principal novedad del dispositivo es que, por primera vez, oficiales municipales ingresaron al interior del barrio para patrullar calles y pasillos junto con fuerzas provinciales y federales.

Según informó el Municipio, en menos de un mes ya se realizaron 26 intervenciones, con un saldo de 32 personas detenidas, además de secuestros de armas de fuego, drogas y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El esquema de seguridad se basa en patrullajes dinámicos y sorpresivos, sin recorridos fijos ni puestos estáticos. El objetivo es evitar que las organizaciones delictivas puedan anticipar los movimientos de las fuerzas de seguridad y adaptar sus actividades ilegales.

En cada operativo cumple un rol central la Brigada de Operaciones Inmediatas (B.O.I.) de San Isidro, una unidad especializada de respuesta rápida que coordina acciones junto con Gendarmería y la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Desde la Secretaría de Seguridad de San Isidro señalaron que el nuevo modelo de prevención apunta a incrementar la presencia territorial y mejorar la capacidad de respuesta frente al delito.

“Estos resultados son consecuencia de un modelo de prevención basado en el patrullaje activo y el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad. La mayor presencia en el territorio nos permite mejorar la capacidad de respuesta, recuperar el control del espacio público y llevar más tranquilidad a los vecinos de Beccar”, indicaron desde el área.

Allanamientos, armas y drogas secuestradas

Todos los procedimientos cuentan con respaldo judicial y se desarrollan bajo órdenes emitidas por el Ministerio Público Fiscal y distintas fiscalías especializadas.

En ese marco, la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, encabezó allanamientos que permitieron secuestrar una pistola Bersa, cargadores, un arma de fabricación casera, cartuchos, cocaína, marihuana y una balanza de precisión.

Además, el Municipio informó que se procesaron cinco denuncias por venta de drogas realizadas por las Brigadas de la Patrulla Municipal y elevadas posteriormente a la Justicia para avanzar con las investigaciones correspondientes.

Los tres ejes del operativo

El nuevo esquema de seguridad en La Cava se estructura sobre tres ejes centrales. El primero es la movilidad permanente, mediante patrullajes con recorridos y horarios variables. El segundo es la focalización territorial, con intervenciones concentradas en sectores previamente identificados como puntos críticos. El tercero es la coordinación interagencial, que articula el trabajo de fuerzas municipales, provinciales y federales.

Los operativos también incluyen controles y patrullajes en las inmediaciones del barrio para reforzar corredores escolares, paradas de colectivos y zonas de circulación habitual.

Los recorridos preventivos se concentran especialmente sobre las calles Neyer, Tomkinson, Isabel La Católica y la avenida Andrés Rolón.

Más controles y caída del robo automotor

El Municipio de San Isidro destacó además otros indicadores vinculados a seguridad registrados durante abril.

Según los datos oficiales, el distrito registró una caída del 92% en el robo automotor respecto del mismo mes de 2024. También se redujeron los robos bajo modalidad escruche y los asaltos en la vía pública.

Durante abril se realizaron 1.141 operativos de prevención, se identificó a 16.607 personas y hubo 176 detenciones. De ese total, 42 fueron en flagrancia y 134 correspondieron a pedidos de captura o impedimentos judiciales.

En paralelo, el anillo digital del distrito —compuesto por 170 lectoras de patentes— controló 7.126 vehículos y detectó 21 alertas activas.

El sistema de seguridad de San Isidro

Actualmente, el sistema de seguridad municipal cuenta con más de 300 oficiales desplegados en la calle y 145 operadores encargados del monitoreo de cámaras y lectoras de patentes.

El Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) dispone de 2.646 cámaras de videovigilancia distribuidas en distintos puntos del distrito.

A eso se suma el programa Ojos en Alerta, mediante el cual más de 23.000 vecinos pueden reportar situaciones sospechosas o emergencias a través de WhatsApp, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.