Mi ANSES: cómo cobrar el 20% retenido en 5 pasos

Sigue habilitada la presentación de la Libreta AUH para acceder al dinero retenido y acreditar controles de salud y escolaridad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago de las prestaciones de mayo 2026 y, junto con el aumento del 3,4%, las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) también pueden acceder a un dinero extra, que es el retenido durante el último mes.

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Todos los meses, ANSES deposita solamente el 80% de la AUH y guarda el 20% restante hasta que el titular complete este formulario. Para recibir ese monto acumulado, es obligatorio presentar la Libreta AUH. Por eso, quienes todavía no hicieron el trámite pueden cobrar un pago adicional una vez que la libreta sea aprobada. El procedimiento puede hacerse de manera online desde Mi ANSES y es uno de los trámites más importantes para los beneficiarios.

ANSES computadora

Qué es la Libreta AUH La Libreta AUH es un formulario obligatorio que tiene que completar el titular de la prestación para certificar el cumplimiento de los requisitos de ANSES. El importante ya que es donde se acreditan los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes.

Todos los meses, el organismo guarda el 20% del monto total de la AUH y lo abona todo junto cuando se presenta este trámite. Además de eso, su entrega también habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, que es una asignación de pago único que se entrega por cada hijo en edad escolar, desde el nivel de jardín hasta el secundario. Su intención es ayudar a alivianar los gastos relacionados al inicio del año escolar, como la compra de útiles, uniformes o transporte.

Libreta AUH (2).png Libreta AUH. Cómo tramitar la Libreta AUH en Mi ANSES El trámite puede realizarse a través de "Mi ANSES", ya sea usando la app o directamente ingresando al sitio web, y el único formulario válido para completar es el que se genera por esa plataforma. Para hacerlo, seguí estos simples pasos: ingresá a "Mi ANSES" con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección Hijos > Libreta AUH consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico

consultá la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), elegí la opción para descargarla o enviarla por correo electrónico imprimí el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y que contenga las firmas y sellos requeridos

(en una sola hoja y con buena calidad) y llévalo a completar al centro de salud o a la escuela, según lo que corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y que contenga las firmas y sellos requeridos sacá una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana, bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). Recordá que el papel no puede estar arrugado. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG

al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana, bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). Recordá que el papel no puede estar arrugado. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato volvé a solicitar el acceso a "mi ANSES", selecciona la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguí las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente La Libreta AUH tiene que presentarse de manera online, pero si ya completaste el formulario y tenés problemas para subirlo a la página, podés presentarlo en una oficina presencial de la entidad sin turno previo. auh anses.webp Monto de la AUH en mayo 2026 El incremento de mayo es debido a la fórmula de movilidad vigente, la cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. El dato de marzo es el que determinó la suba del 3,4%, que impacta en todas las prestaciones y se aplica de forma mensual según el Decreto 274/24. Los montos son los siguientes: 1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20 La AUH por discapacidad también queda alcanzada por el incremento, pero este beneficio tiene valores más altos. Los montos para hijos con discapacidad: bruto: $460.044,10

neto: $368.035,28 Es importante recordar que solo se va a recibir el 80%, ya que el resto se habilita una vez realizada y presentada la libreta. Cuándo se acredita el pago depende exclusivamente de la fecha en la cual se suba la misma, puede demorar alrededor de 60 días.

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