Incendio en Mar del Plata: desesperación por avance del fuego en el barrio El Marquesado

Además de las casas alcanzadas producto de la extensión del fuego, un depósito y un vehículo se vieron afectados, lo que provocaron algunas explosiones.

Por su parte, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, explicó: "Es un incendio muy grande sobre el final del barrio. Todos los recursos disponibles están acá. Se ha controlado en una buena cantidad pero se todavía queda mucho trabajo pendiente. Sobre todo por el susto que da tener el fuego en pastizales cerca de su casa", al medio Qué digital.

Sobre el origen del incendio, Rodríguez consignó: "La mano del hombre (está) seguro porque esto no aparece solo. No hay efecto lupa, no hay nada. No sabemos si intencional o por descuido inocente por quema de limpieza, que es algo que siempre desalentamos".

Por su parte, el secretario de Seguridad del partido de General Pueyrredón, Rodrigo Goncalves, indicó: "Sería irresponsable llevar algún tipo de culpabilidad a alguien, no sabemos a ciencia cierta. Lo que si sabemos es que no tuvo comportamientos como los de un incendio forestal. Lo podemos ver en las imágenes del dron, del helicóptero", a C5N.

"Vamos a avanzar para saber que esto que dicen los vecinos, esto que vemos nosotros de cuestiones más técnicas, en función de si fue voluntario o no", cerró.