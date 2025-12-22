Incendio en un local de ropa y en un hotel en Once: hay al menos 12 internados + Seguir en









Las llamas se originaron en el comercio textil y luego se propagaron hacia el inmueble de viviendas. Los afectados fueron derivados para recibir atención hospitalaria.

El humo se apoderó del local de ropa. (Captura de pantalla: C5N)

En medio de las compras de fin de año, un total de 42 personas debieron ser asistidas por personal de salud luego de que se desatara un voraz incendio en un comercio de ropa y un hotel en el barrio porteño de Once. Al menos 12 afectados, entre ellos siete menores, fueron trasladados para recibir atención hospitalaria.

El hecho se registró sobre la calle Juan José Paso 440, entre Avenida Corrientes y Lavalle. Las llamas se originaron en un local de venta de ropa y posteriormente se extendieron al hotel.

Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) señalaron a C5N que siete de las personas asistidas son menores de edad. En tal sentido, detallaron que 30 personas fueron atendidas en el lugar, mientras que otras 12 debieron ser trasladadas a hospitales de la zona.

De acuerdo a la información provista por el sistema de urgencias, al menos 22 de los afectados son mujeres y siete son hombres. En tanto que hay 33 mayores y siete menores de edad.

Dos de los damnificados fueron trasladados al Ramos Mejía, cuatro fueron derivados al Elizalde, una persona fue enviada al Fernández y otras cuatro al Rivadavia. En el operativo intervinieron 29 moviles, entre ambulancias, bomberos y personal policial.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, afirmó al canal TN que se trató de "un incendio de gran magnitud”. Además, confirmó que no hubo ningún “trasladado crítico”. Las causas del siniestro aún no fueron esclarecidas y se encuentran bajo investigación.