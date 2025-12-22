El Gobierno decretó asueto administrativo y así funcionarán los servicios públicos el 24 y 31 de diciembre

La decisión publicada en el Boletín Oficial busca facilitar traslados, reuniones familiares e incentivar escapadas turísticas en las vísperas de las Fiestas.

El 24 y 31 de diciembre son jornadas laborales comunes para quienes en bancos y entidades financieras.

Con la llegada de los feriados por Navidad y Año Nuevo , el Gobierno nacional anunció nuevas medidas para organizar los días previos a las Fiestas, estableciendo un asueto administrativo para los empleados públicos el 24 y 31 de diciembre .

Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial , busca brindar tiempo adicional a los trabajadores para planificar traslados, reuniones familiares y actividades recreativas, además de facilitar la logística de fin de año en todo el país.

Sin embargo, se aclaró que algunos servicios esenciales, como bancos , hospitales y organismos de seguridad, deberán mantener sus operaciones , garantizando la atención a los ciudadanos durante estas jornadas. A continuación, conocé los detalles.

A través del Decreto 883/2025 , el presidente Javier Milei oficializó el asueto administrativo para los días 24 y 31 de diciembre . La medida solo alcanza al personal de la Administración Pública Nacional .

El objetivo es que los empleados puedan disponer de tiempo suficiente para organizar las celebraciones familiares y los traslados necesarios hacia distintos destinos durante las fiestas.

La normativa destaca que estas jornadas previas constituyen un período de preparación y encuentro, y que el descanso anticipado contribuye a fortalecer el valor de las festividades.

Además, destaca que su implementación no genera costos adicionales para el Estado.

navidad

Cómo funcionarán los bancos en Nochebuena

Si bien los empleados públicos tendrán jornadas de asueto antes Navidad, las entidades bancarias y financieras deberán mantener su funcionamiento habitual.

Los servicios esenciales no se verán interrumpidos y las sucursales estarán abiertas con normalidad para garantizar el desarrollo de operaciones y la atención al público.

En el sector privado, la situación será diferente, ya que los días 24 y 31 continúan siendo laborables, por lo que cada empleador decidirá si otorga la jornada libre.

En caso de que se trabaje durante esas fechas, no se aplicará el pago doble que rige para los feriados nacionales, como ocurre con el 25 de diciembre y el 1 de enero.