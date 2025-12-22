Atención odontológica gratis: la UBA brindará atención durante enero y febrero + Seguir en









La medida busca responder a la crisis del sistema de cobertura en odontología, garantizando atención clínica y ampliando los servicios para evitar el colapso habitual del mes de marzo.

Atención odontológica gratis: la UBA brindará atención durante enero y febrero. Imagen de Bruno Pereira en Pixabay

En un esfuerzo por atender la creciente demanda y mitigar los efectos de la crisis del sistema de cobertura en odontología, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires mantendrá sus puertas abiertas durante los meses de enero y febrero de 2026 para realizar tratamientos de baja, mediana y alta complejidad: desde arreglos de caries, tratamientos de conducto y coronas hasta prótesis e implantes, como así también extracciones de dientes retenidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A partir de cuando y dónde se brindará la atención odontológica A partir del lunes 5 de enero, se llevarán a cabo atenciones clínicas en turnos mañana, tarde y noche en 300 equipos que la Facultad pondrá a disposición en simultáneo. De esta manera, más de 500 docentes y profesionales realizarán todo tipo de tratamientos a los mismos valores que en enero de 2025. El motivo por el cual los aranceles no sufrirán modificaciones, es para continuar ofreciendo un servicio de calidad pero accesible a la comunidad.

asistente dental.jpeg El asistente dental trabaja en tareas odontológicas, organizativas y administrativas. Así, esta medida busca responder a la crisis del sistema de cobertura en odontología, garantizando atención clínica y ampliando los servicios para evitar el colapso habitual de marzo. La atención no requiere turno previo, y el ingreso de los pacientes se realizará exclusivamente por la guardia, desde donde serán derivados a una de las cinco clínicas que estarán en funcionamiento.

Esta iniciativa busca no solo garantizar la continuidad de los tratamientos, sino también descongestionar el flujo de pacientes que se suele incrementa significativamente en los meses posteriores.

La atención se realizará de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Se deberá ingresar por Guardia, en Marcelo T. de Alvear 2142, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Temas Salud

UBA