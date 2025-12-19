Incendio en Bariloche: debieron evacuar el Sanatorio San Carlos

El hecho sucede en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, al oeste de la ciudad. Un equipo y dos medios aéreos están trabajando en el lugar para controlar la situación.

El sanatorio San Carlos tuvo que ser evacuado, pero no hay afectados.

Un incendio detrás del Sanatorio San Carlos, ubicado en la ciudad de Bariloche, Río Negro , está afectando este viernes a la zona. Debido al hecho los pacientes fueron evacuados. Personal del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) y Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro y dos medios aéreos están trabajando en el lugar para controlar la situación.

El fuego se originó en el oeste de Bariloche, en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, en un terreno boscoso detrás del Sanatorio San Carlos. La zona está caracterizada por estar en pendiente, y en pocos minutos, el fuego se propagó hacia las calles Salta y Tucumán.

En ese sector, el transito se encuentra cortado, y las autoridades locales tuvieron que hacer llamados urgentes solicitando dos medios aéreos en el lugar.

Nelson Leal, subjefe del Splif de Bariloche, advirtió sobre la propagación del incendio: “El fuego comenzó en la ladera del cerro Runge , justo detrás del sanatorio. Ya están los equipos trabajando en la zona. Avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación en ese sector”. Leal también confirmó la presencia de de cinco móviles en el siniestro.

Por la cercanía con el Sanatorio, se barajó la posibilidad de evacuar el lugar, aunque finalmente se descartó. Sin embargo, la esperanza de una lluvia para apaciguar las llamas no fue suficiente, ya que apenas llovizno. La preocupación creció por la cercanía de casas rodeadas de pinos, sobre el mismo terreno escarpado.

La recomendación de las autoridades por en incendio en Bariloche

Por el incendio en el Cerro Runge de Bariloche, las autoridades locales pidieron a la población general y vecinos de zonas cercanas, no acercarse al lugar de la emergencia.

“Si bien se agradece la voluntad de colaborar, la presencia de personas no autorizadas en el área de fuego entorpece las maniobras de los bomberos y brigadistas, pone en riesgo la circulación de las unidades de emergencia y puede generar situaciones de peligro para los civiles”, detallaron.

“Dejen trabajar a los profesionales. La mejor manera de ayudar en este momento es despejar las vías de acceso y mantenerse informados por canales oficiales. No se acerquen a la zona del incendio”, agregaron.

Desde el Splif, anunciaron que "los dos focos estaban contenidos", aunque, cabe aclarar, que no es un cese total de las llamas.