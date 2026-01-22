La UCR propuso incorporar el delito de ecocidio al Código Penal y reclamó más fondos para el Manejo del Fuego + Seguir en









El radicalismo pidió penalizar los delitos ambientales, denunció una subejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego y lanzó una campaña solidaria para asistir a los bomberos de Chubut, que ya recaudó más de $7 millones.

La UCR propuso una reforma del Código Penal para incorporar el delito de ecocidio.

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) propuso avanzar en una reforma del Código Penal para incorporar el delito de ecocidio y sancionar penalmente a los responsables de incendios de vegetación. La iniciativa se enmarca en la crisis ambiental que atraviesa la Patagonia y en los incendios forestales registrados en Chubut.

Desde la conducción nacional del radicalismo impulsaron que la figura del ecocidio forme parte de una actualización del Código Penal que contemple de manera específica los delitos ambientales, con el objetivo de establecer responsabilidades penales claras frente a la destrucción de ecosistemas y los incendios intencionales.

En paralelo, la UCR lanzó una campaña solidaria de recaudación de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, que comenzó la semana pasada a través de redes sociales. Según informaron, la iniciativa ya logró reunir más de 7 millones de pesos, que serán destinados a fortalecer las tareas de combate del fuego.

El partido también cuestionó con dureza la subejecución presupuestaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que —según detallaron— alcanza el 25% del presupuesto asignado, lo que representa alrededor de $20.000 millones que no se utilizaron para reforzar el sistema nacional ni asistir a las jurisdicciones provinciales.

En este contexto, el radicalismo solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe de manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y reclamó que se evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego.

El objetivo, señalaron, es garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales, en un escenario de creciente impacto climático y ambiental. Finalmente, la UCR expresó su solidaridad con el pueblo de la provincia de Chubut por las consecuencias de los incendios y destacó el trabajo de todas las instituciones involucradas, con un reconocimiento especial a brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten el fuego en la Patagonia. La semana pasada, "Nacho" Torres habían pedido una Ley de Ecocidio El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que se aguardan lluvias durante la jornada que podrían traer alivio a las áreas golpeadas por los incendios forestales en la provincia patagónica, y volvió a exigir la sanción de una Ley de Ecocidio que establezca penas severas para quienes provoquen fuegos de manera deliberada. “Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales. Torres expresó su respaldo a una iniciativa que “contempla la figura de ‘ecocidio’”, un reclamo que, según indicó, “lo venimos pidiendo hace años”. De acuerdo con información, el proyecto ya fue presentado en el Senado por la senadora nacional Edith Terenzi.