Una fuerte ola de calor en Chubut agrava la situación de los incendios forestales

Las temperaturas superarán ampliamente los 30°. Los equipos de emergencia trabajan arduamente para contener el avance del fuego.

La localidad de El Hoyo, en la provincia de Chubut, enfrenta esta semana una ola de calor que complicó aún más el delicado contexto generado por los incendios forestales que afectan a la región. Las condiciones térmicas adversas incrementaron la exigencia sobre los equipos de emergencia que trabajan para contener el avance del fuego.

De acuerdo con los registros meteorológicos, este viernes la temperatura máxima alcanzará los 30 grados, mientras que en los días siguientes los valores no descenderán de los 28 grados. El pico de calor se espera para el jueves, jornada en la que el termómetro podría trepar hasta los 34 grados, en un escenario considerado sofocante para la zona.

La sequía en Chubut Este panorama se suma a una sequía prolongada y a la presencia de vientos intensos, factores que profundizaron la crisis en Chubut.

Bomberos Chubut Equipos de emergencia trabajan en los incendios. @NachoTorresCH Los incendios forestales arrasaron con miles de hectáreas, provocaron la autoevacuación de decenas de familias y obligaron a desplegar un operativo de emergencia de gran escala.

El servicio meteorológico anticipó una semana sin precipitaciones y con temperaturas elevadas, motivo por el cual las autoridades reforzaron los mecanismos de coordinación operativa para evitar que los focos ígneos continúen expandiéndose.

El problema de la ola de calor El avance del fuego, potenciado por estas condiciones meteorológicas hostiles, impactó sobre sectores de alto valor ambiental. Entre las áreas más afectadas se encuentran el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde extensas superficies de bosques nativos quedaron severamente dañadas. En este contexto, el gobernador Ignacio Torres afirmó que más de 400 brigadistas trabajaron de manera coordinada para enfrentar la emergencia. Además, precisó que el operativo incluyó el uso de 14 medios aéreos en el Parque Nacional Los Alerces y cinco aeronaves adicionales destinadas a las tareas en Puerto Patriada, con el objetivo de contener los focos activos y proteger a las comunidades cercanas.