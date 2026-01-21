El embajador de EEUU en Argentina aportó 12 cajas con mangueras para los incendios en Chubut + Seguir en









La asistencia fue anunciada por el propio embajador Peter Lamelas y se concretó en zonas críticas de la Comarca Andina, mientras persisten los reclamos de brigadistas por salarios y condiciones laborales.

La ayuda estadounidense incluye mangueras, llaves y equipos de comunicación para combatir los incendios en Epuyén, Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces.

Peter Lamelas, embajador de EEUU en Argentina, comunicó este miércoles. cooperación para combatir los incendios en La Patagonia. El anuncio se dio a través de la cuenta de X de Lamelas, y consta de 12 cajas con mangueras, llaves y equipos de comunicación, para combatir el fuego en Puerto Patriada, Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según constatan las imágenes que compartió Lamelas, las doce cajas tienen banderas norteamericanas impresas en computadora y mangueras "made in Germany", junto con llaves para conectar las "mangas" que utilizan los brigadistas.

“Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita. Frente a los incendios en la Patagonia, respondimos al pedido de asistencia con equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios y cuidar a quienes protegen a sus comunidades”, escribió Lamelas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USAmbassadorARG/status/2014021266231943594&partner=&hide_thread=false Ser socio de la Argentina también significa estar presentes cuando nos necesita. Frente a los incendios en la Patagonia, respondimos al pedido de asistencia con equipos de manejo de fuego y comunicaciones para combatir los incendios y cuidar a quienes protegen a sus comunidades.… pic.twitter.com/Ck5EoHnqGj — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) January 21, 2026 Reclamos de brigadistas y críticas al manejo del fuego En las fotos que compartió Lamelas, se observa al director de la Agencia Federal de Emergencias, Santiago Hardie, firmando el acta de entrega del equipamiento. Ese organismo pasó a tener bajo su órbita al Servicio Nacional del Manejo del Fuego a comienzos de 2025, cuando lo designó la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La presencia oficial en la Comarca Andina volvió a coincidir, como ya había ocurrido el año pasado, con acusaciones del Gobierno nacional hacia el Pueblo Mapuche, al que se señaló sin pruebas como responsable de los focos ígneos. Las críticas de organizaciones ambientales y trabajadores del sector también apuntaron al recorte presupuestario sostenido, que incluyó la eliminación del fondo fiduciario que financiaba la Ley de Bosques y el debilitamiento de las políticas de prevención.

Mientras el incendio en el Parque Nacional Los Alerces continúa activo, brigadistas y trabajadores de Parques Nacionales hicieron públicos nuevos reclamos por bajos salarios, precarización laboral y falta de estabilidad. Las quejas se reactivaron luego de que el presidente Javier Milei agradeciera la tarea de los combatientes del fuego a través de una imagen generada con inteligencia artificial, sin viajar a la zona afectada. “Ahora nos llaman héroes, pero durante años sufrimos castigos salariales y contratos trimestrales, siempre con la incertidumbre de no saber si íbamos a seguir trabajando”, expresó Ariel Dattoli, brigadista de Parques Nacionales.