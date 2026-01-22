Incendios en Chubut: pese a los reclamos, Javier Milei no incluye el tema en extraordinarias

Si el Presidente no amplia el temario de sesiones extraordinarias, los proyectos presentados por la oposición se podrán tratar recién en marzo. Mientras tanto, la provincia patagónica sigue a la espera de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Casa Rosada se comprometió a enviar la semana pasada. ¿Cuándo llegarían?

Se recrudecen los incendios en Chubut , se acumulan los proyectos de ley en el Congreso y la oposición reclama que el tema sea incluido en sesiones extraordinarias , pero, al menos por ahora, el presidente Javier Milei no acusa recibo . Mientras tanto, la provincia patagónica sigue a la espera de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que la Casa Rosada se comprometió a enviar la semana pasada .

Parecía que los incendios en Chubut estaban bajo contro l. Pero, en las últimas horas, se reavivó el fuego. Y, con ello, volvieron los reclamos de la oposición, en especial de Unión por la Patria, para que el Congreso pueda dar respuesta a los incendios que aquejan a la Patagonia.

“Los incendios en Chubut nunca estuvieron contenidos” , escribió en su cuenta de Twitter el diputado de Unión por la Patria y oriundo de esa provincia, José Glinksi. Más adelante, el peronista acotó: “Necesitamos que se incorpore el proyecto de Emergencia Ígnea en el temario de sesiones extraordinarias. Lo pide nuestra gente”.

Pero lo cierto es que si bien los proyectos que buscan dar una respuesta a la situación que aqueja a la provincia gobernada por Ignacio Torres se acumulan, hasta ahora, Milei no amplió el temario de extraordinarias .

Los incendios en Chubut NUNCA estuvieron contenidos. En los últimos días recorrimos las zonas afectadas. Hablamos con brigadistas, pobladores y funcionarios. La situación es ANGUSTIANTE. Las consecuencias son devastadoras: familias perdieron sus hogares, prestadores… pic.twitter.com/ddfwz3HpMD

En otras palabras: si el Congreso quiere avanzar con algunas de las iniciativas vinculadas al tema, deberá esperar a la puesta en marcha del período de sesiones ordinarias, que comienza el 1 de marzo .

La primera en alertar sobre la ausencia del tema en el decreto de extraordinarias fue la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva. Cuando las miradas estaban puestas en la ausencia del DNU que reestructura a la SIDE, fue la bonaerense la que alertó sobre la necesidad de incluir los proyectos en el temario.

Con el recrudecimiento de los incendios, son cada vez más los diputados que se suman a ese mismo reclamo.

Incendios en Chubut: proyectos presentados

Diputados de diferentes bloques y espacios políticos presentaron proyectos vinculados a los incendios en Chubut.

Los diputados de Unión por la Patria que residen en la Patagonia, de acuerdo a un relevamiento hecho por el canal de difusión ParLeanMentario, presentaron 4 iniciativas vinculadas al tema.

En una de ellas se solicitan informes sobre el estado de ejecución de partidas presupuestarias para la prevención de incendios forestales. En otra, que es la mencionada por Glinski, se impulsa la declaración de estado de emergencia ígnea y ambiental y socioeconómica por 180 días.

La tercera iniciativa le solicita al Poder Ejecutivo disponga proveer los fondos necesarios para la finalización del aeródromo público de El Chaltén, que es, precisamente, el lugar desde el cual operan las aeronaves del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

Un cuarto proyecto propone establecer un régimen previsional diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales. Este tema había sido tratado por Diputados pero, cuando llegó al Senado, no prosperó.

Pero además, otros diputados de UP –no todos oriundos de la Patagonia– también presentaron iniciativas. Una de ellas autoriza al Ejecutivo a adquirir aviones hidrantes especializados para el combate de incendios forestales.

Otra iniciativa impulsada por ese bloque pide informes al Ejecutivo sobre vinculados con el financiamiento nacional previsto en la ley de bomberos voluntarios. Vale recordar que bomberos voluntarios denunciaron, días atrás, que el Gobierno les adeuda la mitad de los fondos correspondientes a 2025.

En tanto, la diputada Marcela Pagano (exlibertaria) presentó un proyecto que impulsa un régimen penal integral de protección ambiental frente a incendios forestales y responsabilidad funcional del Estado.

Mientras que la diputada de Coherencia pone el foco en los funcionarios, el exdiputado del PRO que se integró a las filas de Unidos, Sergio Capozzi, promueve modificaciones al Código Penal en relación a penalidades para quienes causaren daños ecológicos.

El FIT también recogió el guante y presentó un proyecto de ley en Diputados, que también establece declarar la emergencia presupuestaria del servicio nacional de manejo del fuego para la extinción, combate y prevención de los incendios producidos en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.

Lo propio hizo el socialista Esteban Paulón, quien no solo pide declarar el estado de emergencia ígnea y daño ambiental en las provincias del Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén, sino que también propone la entrega de un bono mensual extraordinario.

Este bono, especifica el texto, es equivalente al 100% de su salario básico para los brigadistas forestales que participen en operativos de combate y control de incendios en el marco de la emergencia declarada. Este, especifica el texto, sería “por cada mes en que se encuentren afectados a dichos operativos”.

Pero todo indica que los proyectos seguirán acumulándose. Es más, en su tuit, el diputado Glinksi anunció que, junto con Selva, presentarán una iniciativa para prevenir los incendios de interfase, que ponen en riesgo infraestructura y vidas humanas.

De acuerdo al chubutense, el foco no debería estar puesto en combatir el fuego (tal cual sucede en la actualidad), sino en prevenirlo.

Chubut: a la espera de los fondos

Más allá de la reacción de la oposición en el Congreso, la semana pasada, la Casa Rosada se comprometió con el gobernador Ignacio Torres a girarle dinero en concepto de ATN.

nacho torres y diego santilli Santilli se comprometió a girar fondos a Chubut.

Según pudo saber este medio, entre este viernes y el lunes de la semana que viene deberían llegar los primeros $ 4.000 millones. “Ya está firmado por Interior. Falta que gire Economía”, aseguraron desde el entorno de Santilli.